كرة يد - الأهلي يعلن استضافة بطولتي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس

الأحد، 09 أكتوبر 2022 - 16:38

كتب : FilGoal

فريق الأهلي - كرة يد

أعلن النادي الأهلي حصوله على حق تنظيم النسخة المقبلة من بطولتي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس.

ويستعد الأهلي لخوض منافسات كأس العالم للأندية خلال الفترة من 18 إلى 23 من شهر أكتوبر الجاري.

وكشف موقع الأهلي: "أعلن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي حصول النادي على حق تنظيم النسخة 30 من بطولة السوبر الإفريقي والنسخة 39 من كأس الكؤوس الإفريقية".

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وأضاف "تقام مسابقة السوبر بين 22 و25 أبريل بينما كأس الكؤوس بين 24 أبريل و6 مايو 2023".

وكشف "تسلم خالد العوضي خطابا رسميا من الاتحاد الإفريقي يفيد بإسناد حق استضافة البطولتين للنادي الأهلي".

واختتم "الأهلي كان قد أرسل خطابا بتاريخ 30 يوليو 2022 يطلب حق استضافة البطولتين".

وكان فريقا الترجي التونسي ومولودية الجزائر ينافسا الأهلي لاستضافة البطولتين.

واختتم فريق رجال الأهلي لكرة اليد مشواره في بطولة إفريقيا لأبطال الدوري في المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وتغلب الأهلي على فريق الإفريقي التونسي بنتيجة 30-22 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ويستعد الأهلي الأسبوع المقبل لخوض منافسات كأس العالم لأندية كرة اليد كممثل لإفريقيا.

ويقع الأهلي في المجموعة الثانية بجوار أندية بنفيكا البرتغالي ومضر السعودي في مونديال الأندية المقرر إقامته من 18 إلى 23 من شهر أكتوبر الجاري.

وتستضيف مدينة الدمام النسخة الجديدة من بطولة العالم للأندية، ويتأهل أول كل مجموعة إلى نصف النهائي.

ويشارك الأهلي في البطولة للمرة الثالثة في تاريخه وكان أفضل مركز حققه هو الثاني والميدالية الفضية في نسخة 2007.

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