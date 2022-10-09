مصطفى محمد أساسي ضد رين
الأحد، 09 أكتوبر 2022 - 16:15
كتب : FilGoal
أعلن أنطوان كومبواريه عن تشكيل نانت لمواجهة ستاد رين في الجولة العاشرة للدوري الفرنسي.
وشهد التشكيل تواجد مصطفى محمد بشكل أساسي في خط الهجوم بجوار النيجيري موسيس سيمون.
وكان الدولي المصري قد شارك في مباراة الدوري الأوروبي ضد فرايبورج الألماني يوم الخميس كأساسي أيضا.
بدأ مصطفى محمد 4 من أصل 9 مباريات في الدوري الفرنسي هذا الموسم، ودخل بديلًا في الـ 5 مواجهات المتبقية.
وسجل مصطفى محمد هدفين وصنع مثلهما في الدوري، بالإضافة إلى هدف في شباك أولمبياكوس بالدوري الأوروبي.
وفاز مصطفى محمد مؤخرًا بجائزة لاعب شهر سبتمبر في نانت بعد أدائه المتميز مع الفريق الكناري.
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ويحتل نانت المركز 17 في الدوري الفرنسي برصيد 7 نقاط.
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