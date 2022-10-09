قرعة الدوري المصري - جدول مباريات الاتحاد السكندري.. بداية من أسوان وختام في الإسماعيلية

يبدأ الاتحاد السكندري مسابقة الدوري المصري أمام أسوان في أسوان، فيما سيكون الختام أمام الإسماعيلي بالإسماعيلية.

أجريت قرعة بطولة الدوري المصري لموسم 2022/2023 اليوم الأحد، وأسفرت عن العديد من المواجهات الصعبة في الجولات الأولى.

ويبدأ الاتحاد السكندري المسابقة بمواجهة أسوان في أسوان، قبل أن يستقبل الداخلية في الإسكندرية.

وجاء جدول مباريات الاتحاد السكندري في الدوري كالتالي:

1-أسوان ضد الاتحاد السكندري

2-الاتحاد السكندري ضد الداخلية

3-الاتحاد السكندري ضد طلائع الجيش

4-الأهلي ضد الاتحاد السكندري

5-الاتحاد السكندري ضد غزل المحلة

6-فيوتشر ضد الاتحاد السكندري

7-الاتحاد السكندري ضد فاركو

8-سموحة ضد الاتحاد السكندري

9-الاتحاد السكندري ضد سيراميكا كليوباترا

10-بيراميدز ضد الاتحاد السكندري

11-الاتحاد السكندري ضد إنبي

12-المصري ضد الاتحاد السكندري

13-الاتحاد السكندري ضد الزمالك

14-البنك الأهلي ضد الاتحاد السكندري

15-الاتحاد السكندري ضد حرس الحدود

16-المقاولون العرب ضد الاتحاد السكندري

17-الاتحاد السكندري ضد الإسماعيلي

🔴 جدول مباريات الاتحاد فــــي الـــــدور الأول pic.twitter.com/b5UQhmJmZ2 — FilGoal (@FilGoal) October 9, 2022

الاتحاد السكندري أنهى الدوري الموسم الماضي في المركز الـ12 برصيد 38 نقطة.

وتبدأ بطولة الدوري المصري يوم 18 أكتوبر الجاري، وتنتهي يوم 30 يونيو المقبل.