قرعة الدوري المصري - جدول مباريات الاتحاد السكندري.. بداية من أسوان وختام في الإسماعيلية

الأحد، 09 أكتوبر 2022 - 16:12

كتب : هاني العوضي

الاتحاد السكندري - بيان رسمي

يبدأ الاتحاد السكندري مسابقة الدوري المصري أمام أسوان في أسوان، فيما سيكون الختام أمام الإسماعيلي بالإسماعيلية.

أجريت قرعة بطولة الدوري المصري لموسم 2022/2023 اليوم الأحد، وأسفرت عن العديد من المواجهات الصعبة في الجولات الأولى.

ويبدأ الاتحاد السكندري المسابقة بمواجهة أسوان في أسوان، قبل أن يستقبل الداخلية في الإسكندرية.

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وجاء جدول مباريات الاتحاد السكندري في الدوري كالتالي:

1-أسوان ضد الاتحاد السكندري

2-الاتحاد السكندري ضد الداخلية

3-الاتحاد السكندري ضد طلائع الجيش

4-الأهلي ضد الاتحاد السكندري

5-الاتحاد السكندري ضد غزل المحلة

6-فيوتشر ضد الاتحاد السكندري

7-الاتحاد السكندري ضد فاركو

8-سموحة ضد الاتحاد السكندري

9-الاتحاد السكندري ضد سيراميكا كليوباترا

10-بيراميدز ضد الاتحاد السكندري

11-الاتحاد السكندري ضد إنبي

12-المصري ضد الاتحاد السكندري

13-الاتحاد السكندري ضد الزمالك

14-البنك الأهلي ضد الاتحاد السكندري

15-الاتحاد السكندري ضد حرس الحدود

16-المقاولون العرب ضد الاتحاد السكندري

17-الاتحاد السكندري ضد الإسماعيلي

الاتحاد السكندري أنهى الدوري الموسم الماضي في المركز الـ12 برصيد 38 نقطة.

وتبدأ بطولة الدوري المصري يوم 18 أكتوبر الجاري، وتنتهي يوم 30 يونيو المقبل.

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