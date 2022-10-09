قرعة الدوري المصري - جدول مباريات الإسماعيلي.. بداية نارية

الأحد، 09 أكتوبر 2022 - 16:08

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - بيان رسمي

أسفرت قرعة الدوري المصري عن مباريات قوية لفريق الإسماعيلي في الجولات الأولى من المسابقة.

ويفتتح الإسماعيلي مشواره بمواجهة الأهلي في الجولة الأولى بينما يختتم المسابقة بمواجهة الاتحاد السكندري.

وينتظر الإسماعيلي مباريات نارية في الجولات الأولى من المسابقة.

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وجاءت قرعة مباريات الإسماعيلي كالآتي:

الجولة الأولى: الأهلي

الجولة الثانية: غزل المحلة

الجولة الثالثة: فيوتشر

الجولة الرابعة: فاركو

الجولة الخامسة: سموحة

الجولة السادسة: سيراميكا كليوباترا

الجولة السابعة: بيراميدز

الجولة الثامنة: إنبي

الجولة التاسعة: المصري

الجولة العاشرة: الزمالك

الجولة الحادية عشر: البنك الأهلي

الجولة الثانية عشر: حرس الحدود

الجولة الثالثة عشر: المقاولون العرب

الجولة الرابعة عشر: طلائع الجيش

الجولة الخامسة عشر: أسوان

الجولة السادسة عشر: الداخلية

الجولة السابعة عشر: الاتحاد السكندري

وذلك على أن تقام مباريات الدور الثاني بنفس ترتيب الفرق المتنافسة في الدور الأول.

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