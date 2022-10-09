قرعة الدوري المصري – تعرف على جولات كل المباريات النارية بين عمالقة المسابقة

الأحد، 09 أكتوبر 2022 - 15:38

كتب : FilGoal

الأهلي - بيراميدز

أسفرت قرعة الدوري المصري 2022\2023 عن مواجهات قوية خصوصًا في الجولات الأولى.

ويستعرض FilGoal.com جولات المباريات القوية في المسابقة هذا الموسم.

الجولة 1: الأهلي ضد الإسماعيلي

الجولة 3: الزمالك ضد بيراميدز

الجولة 5: الزمالك ضد المصري

الجولة 10: الزمالك ضد الإسماعيلي

الجولة 11: الأهلي ضد بيراميدز

الجولة 13: الأهلي ضد المصري

الجولة 14: الأهلي ضد الزمالك

الجولة 18: الأهلي ضد الإسماعيلي

الجولة 20: الزمالك ضد بيراميدز

الجولة 22: الزمالك ضد المصري

الجولة 27: الزمالك ضد الإسماعيلي

الجولة 28: الأهلي ضد بيراميدز

الجولة 30: الأهلي ضد المصري

الجولة 31: الأهلي ضد الزمالك

الدوري المصري فانتازي فانتازي الدوري المصري
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