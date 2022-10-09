قرعة الدوري المصري – تعرف على جولات كل المباريات النارية بين عمالقة المسابقة
الأحد، 09 أكتوبر 2022 - 15:38
كتب : FilGoal
أسفرت قرعة الدوري المصري 2022\2023 عن مواجهات قوية خصوصًا في الجولات الأولى.
ويستعرض FilGoal.com جولات المباريات القوية في المسابقة هذا الموسم.
الجولة 1: الأهلي ضد الإسماعيلي
الجولة 3: الزمالك ضد بيراميدز
الجولة 5: الزمالك ضد المصري
الجولة 10: الزمالك ضد الإسماعيلي
الجولة 11: الأهلي ضد بيراميدز
الجولة 13: الأهلي ضد المصري
الجولة 14: الأهلي ضد الزمالك
الجولة 18: الأهلي ضد الإسماعيلي
الجولة 20: الزمالك ضد بيراميدز
الجولة 22: الزمالك ضد المصري
الجولة 27: الزمالك ضد الإسماعيلي
الجولة 28: الأهلي ضد بيراميدز
الجولة 30: الأهلي ضد المصري
الجولة 31: الأهلي ضد الزمالك
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