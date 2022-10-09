قرعة الدوري المصري – تعرف على جولات كل المباريات النارية بين عمالقة المسابقة

أسفرت قرعة الدوري المصري 2022\2023 عن مواجهات قوية خصوصًا في الجولات الأولى.

ويستعرض FilGoal.com جولات المباريات القوية في المسابقة هذا الموسم.

الجولة 1: الأهلي ضد الإسماعيلي

الجولة 3: الزمالك ضد بيراميدز

الجولة 5: الزمالك ضد المصري

الجولة 10: الزمالك ضد الإسماعيلي

الجولة 11: الأهلي ضد بيراميدز

الجولة 13: الأهلي ضد المصري

الجولة 14: الأهلي ضد الزمالك

الجولة 18: الأهلي ضد الإسماعيلي

الجولة 20: الزمالك ضد بيراميدز

الجولة 22: الزمالك ضد المصري

الجولة 27: الزمالك ضد الإسماعيلي

الجولة 28: الأهلي ضد بيراميدز

الجولة 30: الأهلي ضد المصري

الجولة 31: الأهلي ضد الزمالك