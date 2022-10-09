بايرن يعلن إصابة مدافعه بكدمة في الجمجمة

الأحد، 09 أكتوبر 2022 - 15:27

كتب : FilGoal

جماهير بايرن

أعلن نادي بايرن ميونيخ تفاصيل إصابة مدافعه الكندي ألفونسو ديفيز الذي خرج من مباراة الفريق ضد بروسيا دروتموند إلى المستشفى.

وكان ديفيز قد خرج ما بين شوطي المباراة بسبب تعرضه لإصابة بعد التحام قوي مع جود بيلينجهام لاعب بروسيا دورتموند.

وأفاد نادي بايرن في بيان: "ألفونسو ديفيز أصيب بكدمة في الجمجمة".

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أضاف "اللاعب يستجيب للعلاج بشكل جيد في ظل وضعه الحالي".

وأتم البيان "لقد حصل راحة من تدريبات اليوم".

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وقدم بيلينجهام اعتذارا لألفونسو ديفيز مدافع بايرن ميونيخ الذي تسبب في إصابة قوية له خلال لقاء الفريقين.

وقال بيلينجهام في تصريحات لقناة SPORT1: "طلبت من الجهاز الفني لبايرن تقديم الاعتذار إلى ديفيز بالنيابة عني".

وأضاف "أوضحت لهم أن رأس ديفيز كانت منخفضة للغاية وأنني لم أرغب أبدا في إيذاء أي لاعب في كرة مشتركة".

وشدد "لم يكن ما حدث مقصودا، وأتمنى له الشفاء العاجل".

من جهته، دافع مانويل نوير حارس بايرن عن نجم دورتموند الشاب، لكنه أوضح أن اللعبة تستحق البطاقة الحمراء.

وقال نوير: "التدخل العنيف بالتأكيد غير مقصود. عليك أن تقول ذلك للدفاع عن بيلينجهام".

وأكمل "لقد أخبرنا بين الشوطين أن رأس ديفيز كانت منخفضة للغاية. لكننا نسمع من الحكام أنه يجب معاقبة الركل في الرأس بالبطاقة الحمراء".

وأتم "أعتقد أن الأمر يتم تطبيقه باستخدام حكم الفيديو المساعد".

وتعادل بايرن ميونيخ مع دورتموند بهدفين لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب سيجنال إيدونا بارك في الجولة التاسعة من الدوري الألماني.

التعادل أوقف أطول سلسلة هزائم في دورتموند في تاريخ المواجهات المباشرة بين الفريقين بعد 8 مباريات متتالية حقق فيهم بايرن ميونيخ الفوز.

وسجل هدفي بايرن ميونيخ كلا من ليون جوريتسكا وليروي ساني، بينما قلص يوسوفا موكوكو الفارق ثم سجل دورتموند هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من المباراة برأسية أنتوني موديست.

وارتفع رصيد بايرن ميونيخ للنقطة الـ 16 في المركز الثالث في جدول الترتيب بفارق نقطة عن يونيون برلين الذي سيواجه شتوتجارت، وبفارق الأهداف عن دورتموند الذي يمتلك نفس الرصيد من النقاط في المركز الرابع.

وسيحل دورتموند ضيفا في المباراة المقبلة على يونيون برلين، بينما سيتواجه بايرن ميونيخ مع فرايبوج على أليانز أرينا.

بايرن ميونيخ ألفونسو ديفيز جود بيلينجهام
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