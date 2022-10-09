كرة يد - الأهلي يختتم مشواره في بطولة إفريقيا بـ المركز الثالث بعد الفوز على الإفريقي

اختتم فريق رجال الأهلي لكرة اليد مشواره في بطولة إفريقيا لأبطال الدوري في المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وتغلب الأهلي على فريق الإفريقي التونسي بنتيجة 30-22 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وكان الأهلي قد خسر في نصف النهائي أمام الزمالك بفارق هدف في الثواني الأخيرة من اللقاء.

بينما خسر الإفريقي التونسي أمام الترجي في نصف النهائي.

وانتهى الشوط الأول من المواجهة بين الفريقين بتقدم الأهلي بنتيجة 14-9 ليحسم زمام الأمور مبكرا.

ويستعد الأهلي الأسبوع المقبل لخوض منافسات كأس العالم لأندية كرة اليد كممثل لإفريقيا.

ويقع الأهلي في المجموعة الثانية بجوار أندية بنفيكا البرتغالي ومضر السعودي في مونديال الأندية المقرر إقامته من 18 إلى 23 من شهر أكتوبر الجاري.

وتستضيف مدينة الدمام النسخة الجديدة من بطولة العالم للأندية، ويتأهل أول كل مجموعة إلى نصف النهائي.

ويشارك الأهلي في البطولة للمرة الثالثة في تاريخه وكان أفضل مركز حققه هو الثاني والميدالية الفضية في نسخة 2007.

وتقدم الأهلي بطلب استضافة بطولتي كأس السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس في أبريل المقبل.

وينافس الأهلي فريقي الترجي التونسي ومولودية الجزائر لاستضافة البطولتين.