قائمة ريال مدريد – عودة بنزيمة.. واستمرار غياب كورتوا أمام شاختار

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد عن قائمة فريقه لمواجهة شاختار دونتسك الأوكراني في الجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على شاختار في مدينة وارسو البولندية مساء الثلاثاء.

وعاد كريم بنزيمة قائد الفريق للقائمة بعد أن غاب عن مباراة خيتافي للراحة.

فيما يستمر غياب تيبو كورتوا حارس مرمى الفريق للإصابة، حاله حال داني سيبايوس لاعب الوسط.

ويتصدر ريال مدريد المجموعة برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات، فيما يأتي شاختار في المركز الثاني بـ 4 نقاط.

قائمة ريال مدريد:

حراسة المرمى: أندري لونين – لويس لوبيز – لوكاس كانيزاريس

الدفاع: إيدير ميليتاو – ديفيد ألابا – أنطونيو روديجير – ناتشو فيرنانديز – خيسوس فاييخو – داني كارباخال – ألفارو أودريوزولا – لوكا فاسكيز – فيرلان ميندي

الوسط: أورليان تشواميني – لوكا مودريتش – توني كروس – إدواردو كامافينجا – فيدي فالفيردي

الهجوم: كريم بنزيمة – فينيسيوس جونيور – رودريجو - ماركو أسينسيو – إدين هازارد – ماريانو دياز