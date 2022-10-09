نهاية قرعة الدوري - صدامات نارية في الجولة الأولى

تقام قرعة الدوري المصري الممتاز لموسم 2022\2023 اليوم الأحد في تمام الثانية مساءً.

FilGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة لنتائج القُرعة.

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نهاية القرعة

**الأهلي ضد الإسماعيلي في الجولة الأولى

**بيراميدز ضد إنبي في الجولة الأولى

**فيوتشر ضد حرس الحدود في الجولة الأولى

**الاتحاد ضد أسوان في الجولة الأولى

**فاركو ضد البنك الأهلي في الجولة الأولى

**سيراميكا كليوبترا ضد المصري في الجولة الأولى

**غزل المحلة ضد المقاولون العرب في الجولة الأولى

**الزمالك ضد سموحة في الجولة الأولى

**طلائع الجيش ضد الداخلية في الجولة الأولى

**بدء سحب القرعة

**محمود جابر المدير الفني لمنتخب الشباب، وروجيريو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي، يسحبان قرعة الدوري المصري

عامر حسين رئيس لجنة المسابقات وعضو اتحاد الكرة: سنلعب بين المباريات في دور المجمموعات للبطولات الإفريقية، أما خروج المغلوب فالوقت سيكون ضيقا، الفريق الذي سيلعب خارج أرضه سيلعب رابع يوم، والذي سيلعب داخل أرضه سيلعب ثالث يوم.

عامر حسين رئيس لجنة المسابقات وعضو اتحاد الكرة: رش الملاعب سيكون إجباريا

**تكريم محمد عبد المنصف بعد اعتزاله كرة القدم

**تكريم هدافي الدوري المصري التاريخيين: علي أبو جريشة وأسامة خليل وعلي خليل وحسن شحاتة ومحمود الخطيب وجمال جودة وأيمن شوقي وعماد سليمان وجمال عبد الحميد وأحمد الكاس وبشير عبد الصمد، عبد الله الصاوي وأحمد ساري وأيمن محب وعبد الحميد بسيوني وحسام حسن وطارق السعيد وأحمد بلال وعبد الحليم علي وعماد متعب وعلاء إبراهيم ومحمود عبد الرازق شيكابالا وحسام بابلو وأحمد الشيخ وأحمد علي كامل وعبد الله السعيد ومحمد شريف وأحمد سيد زيزو

أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة: سيكون هناك جوائز مالية وجوائز فردية منتظمة، ودرع جديد للدوري

أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة: كأس الرابطة ستكون بشكل مختلف عن الموسم الماضي.

أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة: الموسم يبدأ 18 أكتوبر وينتهي 30 يونيو. سنلعب بحد أقصى 4 جولات أثناء كأس العالم، لا نريد ذلك، ولكن ذلك حتى نتمكن من إنهاء الموسم في موعده.

أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة: أعداد الجماهير ستزيد مع بداية الموسم، رجاء لمجالس إدارات الأندية أن لدينا واجب أن نتحدث مع الجمهور، والجمهور لديه واجب، نريد زيادة الإعداد للوصول للطاقة القصوى. سنبدأ الموسم بـ 6 آلاف مشجع في كل مباراة.

**انطلاق مراسم القرعة

**القُرعة لن تكون موجهة، يمكن للأهلي والزمالك أن يلتقيا في أي جولتين بالمسابقة.

**الزمالك هو حامل اللقب في آخر موسمين.