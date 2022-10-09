بيلينجهام يعتذر للاعب بايرن.. ونوير يدافع عنه

قدم جود بيلينجهام لاعب بروسيا دورتموند اعتذارا لألفونسو ديفيز مدافع بايرن ميونيخ الذي تسبب في إصابة قوية له خلال لقاء الفريقين.

وقال بيلينجهام في تصريحات لقناة SPORT1: "طلبت من الجهاز الفني لبايرن تقديم الاعتذار إلى ديفيز بالنيابة عني".

وأضاف "أوضحت لهم أن رأس ديفيز كانت منخفضة للغاية وأنني لم أرغب أبدا في إيذاء أي لاعب في كرة مشتركة".

وشدد "لم يكن ما حدث مقصودا، وأتمنى له الشفاء العاجل".

وكان دافيز قد خرج ما بين شوطي المباراة بسبب تعرضه لإصابة بعد التحام قوي مع بيلينجهام.

وكشف يوليان ناجلسمان مدرب بايرن ميونيخ عن وجود شكوك بإصابة ألفونسو دافيز الظهير الأيسر للفريق بارتجاج في المخ.

من جهته، دافع مانويل نوير حارس بايرن عن نجم دورتموند الشاب، لكنه أوضح أن اللعبة تستحق البطاقة الحمراء.

وقال نوير: "التدخل العنيف بالتأكيد غير مقصود. عليك أن تقول ذلك للدفاع عن بيلينجهام".

وأكمل "لقد أخبرنا بين الشوطين أن رأس ديفيز كانت منخفضة للغاية. لكننا نسمع من الحكام أنه يجب معاقبة الركل في الرأس بالبطاقة الحمراء".

وأتم "أعتقد أن الأمر يتم تطبيقه باستخدام حكم الفيديو المساعد".

وتعادل بايرن ميونيخ مع دورتموند بهدفين لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب سيجنال إيدونا بارك في الجولة التاسعة من الدوري الألماني.

التعادل أوقف أطول سلسلة هزائم في دورتموند في تاريخ المواجهات المباشرة بين الفريقين بعد 8 مباريات متتالية حقق فيهم بايرن ميونيخ الفوز.

وسجل هدفي بايرن ميونيخ كلا من ليون جوريتسكا وليروي ساني، بينما قلص يوسوفا موكوكو الفارق ثم سجل دورتموند هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من المباراة برأسية أنتوني موديست.

وارتفع رصيد بايرن ميونيخ للنقطة الـ 16 في المركز الثالث في جدول الترتيب بفارق نقطة عن يونيون برلين الذي سيواجه شتوتجارت، وبفارق الأهداف عن دورتموند الذي يمتلك نفس الرصيد من النقاط في المركز الرابع.

وسيحل دورتموند ضيفا في المباراة المقبلة على يونيون برلين، بينما سيتواجه بايرن ميونيخ مع فرايبوج على أليانز أرينا.

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