كرة سلة - الاتحاد يكشف لـ في الجول عن إصابة فودة ومدة غيابه في البطولة العربية

الأحد، 09 أكتوبر 2022 - 13:30

كتب : هاني العوضي

الاتحاد السكندري - بيان رسمي

تعرض مصطفى عصام فودة لاعب الاتحاد السكندري لإصابة خلال مباراة الكويت الكويتي.

وأوضح حازم الرجال أمين صندوق الاتحاد السكندري ورئيس البعثة لـ FilGoal.com أن "فودة مصاب بكدمة بسيطة في كاحل القدم".

وأضاف الرجال: "يحتاج فودة إلى راحة لمدة 3 أيام فقط، وبالتالي سيغيب عن مباراة ثمن النهائي أمام الغرافة القطري".

ومن المنتظر أن يكون فودة جاهزًا لمباراة ربع النهائي بشكل كامل.

وخسر الاتحاد السكندري آخر مبارياته في دور المجموعات من البطولة العربية لكرة السلة أمام الكويت الكويتي بنتيجة 74-72.

وانتهى الربع الأول بالتعادل 19-19، قبل أن يتقدم الكويت بنهاية الثاني بنتيجة 41-40.

وقلب الاتحاد النتيجة في الربع الثالث لينهيه بنتيجة 65-60 ولكن الكويت تمكن من حسم المباراة لصالحه في النهاية.

وفاز الاتحاد في أول مباراتين خلال البطولة أمام أهلي بني غازي الليبي 122-64، وأهلي حلب 99-52.

وبذلك يلعب الاتحاد أمام الغرافة القطري ثالث المجموعة الأولى في الدور ثمن النهائي.

وتقام المباراة يوم الإثنين 10 أكتوبر الجاري.

وتم تعديل موعد المباراة من قبل اللجنة المنظمة لتقام في الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة بدلا من السادسة مساء.

ويشارك فريقا الأهلي والاتحاد من مصر في البطولة المقرر إقامتها خلال الفترة من 5 إلى 15 أكتوبر الجاري.

وحصد الاتحاد لقب البطولة سبع مرات سابقة، بينما الأهلي توج باللقب لأول مرة في النسخة الماضية.

وتقام منافسات ثمن النهائي يومي الإثنين والثلاثاء 10 و11 أكتوبر بينما ربع النهائي يوم الأربعاء.

وتختتم البطولة يوم السبت 15 أكتوبر بإقامة النهائي وتحديد المركزين الثالث والرابع.

الاتحاد البطولة العربية فودة
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