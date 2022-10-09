قرعة تصفيات يورو 2024 - إيطاليا تصطدم بـ إنجلترا.. وفرنسا مع هولندا في مجموعة واحدة

أسفرت قرعة التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا "يورو 2024" عن مجموعتين ناريتين.

وتستضيف ألمانيا نسخة يورو 2024 خلال الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو من العام نفسه.

وتم تقسيم 53 منتخبا على عشر مجموعات ويتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى يورو 2024.

ويضاف منتخب ألمانيا إلى الـ 20 منتخبا المتأهلين ليصبح عددهم 21 بينما يلعب 12 منتخبا ملحق ليتأهل منهم ثلاثة ويكتمل عدد الـ 24 منتخبا في البطولة.

وجاءت مجموعات التصفيات المؤهلة ليورو 2024 كالآتي:

المجموعة الأولى: إسبانيا - أسكتلندا - النرويج - جورجيا - قبرص

المجموعة الثانية: هولندا - فرنسا - إيرلندا - اليونان - جبل طارق

المجموعة الثالثة: إيطاليا - إنجلترا - أوكرانيا - مقدونيا الشمالية - مالطا

المجموعة الرابعة: كرواتيا - ويلز - أرمينيا - تركيا - لاتفيا

المجموعة الخامسة: بولندا - التشيك - ألبانيا - جزر الفارو - مولدوفا

المجموعة السادسة: بلجيكا - السويد - النمسا - أذربيجان - إستونيا

المجموعة السابعة: المجر - صربيا - مونتينجرو - بلغاريا - ليتوانيا

المجموعة الثامنة: الدنمارك - فنلندا - سلوفينيا - كازاخستان - أيرلندا الشمالية - سان مارينو

المجموعة التاسعة: سويسرا - رومانيا - كوسوفو - بيلاروسيا - أندورا - إسرائيل

المجموعة العاشرة: البرتغال - البوسنة والهرسك - أيسلندا - لوكسمبورج - سلوفاكيا - ليتشتينشتين.

وتنطلق التصفيات المؤهلة إلى أمم أوروبا 2024 في شهر مارس المقبل ولمدة عام.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى منافسات يورو 2024 في ألمانيا مباشرة.

ويقام الملحق في مارس 2024 لتحديد آخر ثلاثة منتخبات متأهلة ويُلعب بنظام تصفيات بين كل أربعة منتخبات في مرحلة من ثلاث مراحل.

وتكون تصفيات كل مرحلة بين أفضل فرق في تصنيف دوري الأمم الأوروبية في كل مستوى ولم يتأهل فريقه.