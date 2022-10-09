لابورتا: دوري السوبر طريقنا للوقوف أمام أندية الحكومات.. واستطعنا إنقاذ برشلونة

الأحد، 09 أكتوبر 2022 - 12:41

كتب : FilGoal

جوان لابورتا - برشلونة

جدد جوان لابورتا رئيس برشلونة، دعمه لفكرة دوري السوبر الأوروبي.

وتحدث لابورتا خلال الجمعية العمومية لـ برشلونة عن وضع النادي الاقتصادي.

وقال لابورتا: "لقد أنقذنا برشلونة. لقد عانينا كثيرًا حتى نصل هنا، ولكن يجب أن نواصل العمل لأن النادي لم يستقر حتى الآن".

وأضاف: "لن نتقدّم دون دوري السوبر الأوروبي. الأندية ستسيطر على مصيرها لو انطلق دوري السوبر".

وأكمل: "أضحك عندما أسمع أندية الحكومات تقول إنها بطولة خاصة بالأندية الثرية".

وأشار: "دوري السوبر الأوروبي ستكون منافسة أكثر تكافؤا، خصوصا أن الاتحاد الأوروبي لا يوقف أندية الحكومات".

وأشار: "ورثنا تركة سيئة، المشاكل كانت كثيرة لكننا استطعنا الخروج من الأزمة بأفكار خلّاقة. برشلونة كان في انهيار، أحد الحلول أن نتقشف وبالتالي تحدث كارثة رياضية، وخيار آخر كان طلب المال من الأعضاء، لكنكم لا تستحقون ذلك. لقد اخترتمونا حتى لا نختبأ ولكي نفعل ما سيفعله أي شخص يحب برشلونة: العمل".

وكشف: "حاولنا التفاوض مع لاعبين كثر لتخفيض الرواتب، لكن الأمر لم يفلح، واضطررنا إلى رهن 10 ملايين يورو لتسجيل كوندي، لكننا تقبلنا هذا الرفض بروح رياضية".

وكانت إدارة لابورتا قد أقدمت على تفعيل 4 رافعات اقتصادية لكي تتمكن من استقدام صفقات جديدة وتسجيلها.

برشلونة لابورتا
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