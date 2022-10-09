ماركينيوس: الأمر زاد عن حده.. هل لدى الحكام مشكلة شخصية مع سان جيرمان؟

أبدى ماركينيوس قائد باريس سان جيرمان، امتعاضه الشديد من أداء الحكم خلال مباراة ريمس.

سان جيرمان اكتفى بالتعادل 0-0 أمام ريمس، مباراة شهدت طرد سيرخيو راموس في الدقيقة 42 للاعتراض على الحكم.

وقال ماركينيوس بعد اللقاء: "هذا غير معقول، الأمر زاد عن حده، لا أعرف إن كان هناك شيء شخصي ضدنا".

وأضاف: "لا أريد الحديث عن التحكيم طوال الوقت، ندرك أن وظيفتهم صعبة للغاية".

وتابع: "لكن رغم ذلك، يجب أن يسيطر على المباراة، كلما اقتربنا منه يشهر في وجهنا بطاقة، لا نستطيع التحدث".

وأتم: "لا أعرف ماذا سمع تحديدًا، لقد أشهر بطاقة حمراء في وجه راموس بعد أن اعترض عليه، لم يعجبه الاعتراض".

وكان كريستوف جالتييه المدير الفني لـ باريس سان جيرمان قد صرّح بدوره: "أنا واثق أن سيرخيو لم يتعمد سب الحكم، لقد استخدم مصطلحًا أسمعه مئات المرات أسبوعيًا في التدريب، وهو يُستخدَم أيضًا في الدوري".

وأشار: "عندما نكون غاضبين نتلفظ بأشياء، ولكنه مجرد مصطلح".

وتابع: "أعتقد أن الحكم استقبل الأمر بشكل شخصي".

وكشف: "مررت بمشكلة مشابهة مع جوزيه فونتي في ليل".

وأكد: "الحكم يعتبرها سب لشخصه، ولكنه مجرد مصطلح يُستخدَم بشكل دائم في الملاعب".

ويتصدر باري سان جيرمان الدوري الفرنسي برصيد 26 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أوليمبيك مارسيليا الثاني صاحب الـ 23 نقطة.