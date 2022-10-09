ماركينيوس: الأمر زاد عن حده.. هل لدى الحكام مشكلة شخصية مع سان جيرمان؟

الأحد، 09 أكتوبر 2022 - 12:20

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان

أبدى ماركينيوس قائد باريس سان جيرمان، امتعاضه الشديد من أداء الحكم خلال مباراة ريمس.

سان جيرمان اكتفى بالتعادل 0-0 أمام ريمس، مباراة شهدت طرد سيرخيو راموس في الدقيقة 42 للاعتراض على الحكم.

وقال ماركينيوس بعد اللقاء: "هذا غير معقول، الأمر زاد عن حده، لا أعرف إن كان هناك شيء شخصي ضدنا".

وأضاف: "لا أريد الحديث عن التحكيم طوال الوقت، ندرك أن وظيفتهم صعبة للغاية".

وتابع: "لكن رغم ذلك، يجب أن يسيطر على المباراة، كلما اقتربنا منه يشهر في وجهنا بطاقة، لا نستطيع التحدث".

وأتم: "لا أعرف ماذا سمع تحديدًا، لقد أشهر بطاقة حمراء في وجه راموس بعد أن اعترض عليه، لم يعجبه الاعتراض".

وكان كريستوف جالتييه المدير الفني لـ باريس سان جيرمان قد صرّح بدوره: "أنا واثق أن سيرخيو لم يتعمد سب الحكم، لقد استخدم مصطلحًا أسمعه مئات المرات أسبوعيًا في التدريب، وهو يُستخدَم أيضًا في الدوري".

وأشار: "عندما نكون غاضبين نتلفظ بأشياء، ولكنه مجرد مصطلح".

وتابع: "أعتقد أن الحكم استقبل الأمر بشكل شخصي".

وكشف: "مررت بمشكلة مشابهة مع جوزيه فونتي في ليل".

وأكد: "الحكم يعتبرها سب لشخصه، ولكنه مجرد مصطلح يُستخدَم بشكل دائم في الملاعب".

ويتصدر باري سان جيرمان الدوري الفرنسي برصيد 26 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أوليمبيك مارسيليا الثاني صاحب الـ 23 نقطة.

باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي
نرشح لكم
قرعة تصفيات يورو 2024 - إيطاليا تصطدم بـ إنجلترا.. وفرنسا مع هولندا في مجموعة واحدة لابورتا: دوري السوبر طريقنا للوقوف أمام أندية الحكومات.. واستطعنا إنقاذ برشلونة جالتييه: راموس استخدم لفظا متداولا والحكم أخذه بشكل شخصي.. ومبابي كان يتيما أنشيلوتي: سألت فالفيردي عن مركزه المفضل وأخبرني أنه في الملعب في غياب ميسي وطرد راموس.. باريس سان جيرمان يتعادل سلبيا مع ريمس براهيم دياز: أردت تسجيل هدفا بتلك الطريقة بنفسي.. والآن أشعر أنني أملك الرقم 10 ناجلسمان: شكوك حول إصابة ألفونسو دافيز بارتجاج في المخ أليجري: هذه اللحظة التي تراجعنا فيها أمام ميلان
أخر الأخبار
فابينيو: نحن ليفربول أحد أفضل الفرق.. ومباراة أرسنال فرصة جيدة لإثبات ذلك 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قرعة تصفيات يورو 2024 - إيطاليا تصطدم بـ إنجلترا.. وفرنسا مع هولندا في مجموعة واحدة 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
جوارديولا ينتقد أداء دي بروين أمام ساوثامبتون 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لابورتا: دوري السوبر طريقنا للوقوف أمام أندية الحكومات.. واستطعنا إنقاذ برشلونة 44 دقيقة | الدوري الإسباني
ماركينيوس: الأمر زاد عن حده.. هل لدى الحكام مشكلة شخصية مع سان جيرمان؟ ساعة | الكرة الأوروبية
الصفقة الـ 19.. أسوان يضم محمود نعيم ساعة | ميركاتو
الدرجة الثانية - المصري بالسلوم يوضح لـ في الجول آلية التعاون مع إنبي ساعة | الكرة المصرية
12 في 13.. ماذا فعل صلاح أمام أرسنال من قبل ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا لليد - الزمالك (26) (25) الأهلي.. فوز أبيض قاتل 2 انتهت الدوري الإيطالي - ميلان (2) (0) يوفنتوس.. فوز الروسونيري 3 كرة يد – موعد مواجهة الأهلي ضد الزمالك في نصف نهائي بطولة إفريقيا.. والقنوات الناقلة 4 أحمد عادل عبد الرحمن يرد عبر في الجول على حقيقة إيقافه 5 سنوات من كاف