ماركينيوس: الأمر زاد عن حده.. هل لدى الحكام مشكلة شخصية مع سان جيرمان؟
الأحد، 09 أكتوبر 2022 - 12:20
كتب : FilGoal
أبدى ماركينيوس قائد باريس سان جيرمان، امتعاضه الشديد من أداء الحكم خلال مباراة ريمس.
سيرخيو راموس
النادي : باريس سان جيرمان
سان جيرمان اكتفى بالتعادل 0-0 أمام ريمس، مباراة شهدت طرد سيرخيو راموس في الدقيقة 42 للاعتراض على الحكم.
وقال ماركينيوس بعد اللقاء: "هذا غير معقول، الأمر زاد عن حده، لا أعرف إن كان هناك شيء شخصي ضدنا".
وأضاف: "لا أريد الحديث عن التحكيم طوال الوقت، ندرك أن وظيفتهم صعبة للغاية".
وتابع: "لكن رغم ذلك، يجب أن يسيطر على المباراة، كلما اقتربنا منه يشهر في وجهنا بطاقة، لا نستطيع التحدث".
وأتم: "لا أعرف ماذا سمع تحديدًا، لقد أشهر بطاقة حمراء في وجه راموس بعد أن اعترض عليه، لم يعجبه الاعتراض".
وكان كريستوف جالتييه المدير الفني لـ باريس سان جيرمان قد صرّح بدوره: "أنا واثق أن سيرخيو لم يتعمد سب الحكم، لقد استخدم مصطلحًا أسمعه مئات المرات أسبوعيًا في التدريب، وهو يُستخدَم أيضًا في الدوري".
وأشار: "عندما نكون غاضبين نتلفظ بأشياء، ولكنه مجرد مصطلح".
وتابع: "أعتقد أن الحكم استقبل الأمر بشكل شخصي".
وكشف: "مررت بمشكلة مشابهة مع جوزيه فونتي في ليل".
وأكد: "الحكم يعتبرها سب لشخصه، ولكنه مجرد مصطلح يُستخدَم بشكل دائم في الملاعب".
ويتصدر باري سان جيرمان الدوري الفرنسي برصيد 26 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أوليمبيك مارسيليا الثاني صاحب الـ 23 نقطة.