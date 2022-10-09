جالتييه: راموس استخدم لفظا متداولا والحكم أخذه بشكل شخصي.. ومبابي كان يتيما
الأحد، 09 أكتوبر 2022 - 11:48
كتب : FilGoal
دافع كريستوف جالتييه المدير الفني لـ باريس سان جيرمان عن لاعبه سيرخيو راموس بعد تلقيه بطاقة حمراء أمام ريمس.
سيرخيو راموس
النادي : باريس سان جيرمان
وطُرد راموس بعد نهاية الشوط الأول بدقائق بسبب تلفظه بلفظ خارج أمام حكم المباراة.
وصرّح جالتييه بعد اللقاء: "أنا واثق أن سيرخيو لم يتعمد سب الحكم، لقد استخدم مصطلحًا أسمعه مئات المرات أسبوعيًا في التدريب، وهو يُستخدَم أيضًا في الدوري".
وأشار: "عندما نكون غاضبين نتلفظ بأشياء، ولكنه مجرد مصطلح".
وتابع: "أعتقد أن الحكم استقبل الأمر بشكل شخصي".
وكشف: "مررت بمشكلة مشابهة مع جوزيه فونتي في ليل".
وأكد: "الحكم يعتبرها سب لشخصه، ولكنه مجرد مصطلح يُستخدَم بشكل دائم في الملاعب".
وعن مستوى كيليان مبابي مهاجم الفريق: "مبابي كان يتيمًا بعض الشيء دون ميسي أو نيمار".
وأضاف: "نيمار لم يبدأ المباراة لأنه لعب كثيرًا مؤخرًا، ولكن عندما دخل رأينا كيف كان متفاهمًا مع مبابي، ولهذا قدّمنا شوطًا ثانيًا أفضل رغم اللعب بـ 10 لاعبين".
وأتم المدرب الفرنسي: "الحارس قام بتصديات حاسمة أمام مبابي".
واكتفى باريس سان جيرمان بالتعادل 0-0 بعد أن لعب فترة طويلة من اللقاء بنقص عددي.
ويتصدر باري سان جيرمان الدوري الفرنسي برصيد 26 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أوليمبيك مارسيليا الثاني صاحب الـ 23 نقطة.