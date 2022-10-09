جالتييه: راموس استخدم لفظا متداولا والحكم أخذه بشكل شخصي.. ومبابي كان يتيما

الأحد، 09 أكتوبر 2022 - 11:48

كتب : FilGoal

سيرخيو راموس - باريس سان جيرمان

دافع كريستوف جالتييه المدير الفني لـ باريس سان جيرمان عن لاعبه سيرخيو راموس بعد تلقيه بطاقة حمراء أمام ريمس.

وطُرد راموس بعد نهاية الشوط الأول بدقائق بسبب تلفظه بلفظ خارج أمام حكم المباراة.

وصرّح جالتييه بعد اللقاء: "أنا واثق أن سيرخيو لم يتعمد سب الحكم، لقد استخدم مصطلحًا أسمعه مئات المرات أسبوعيًا في التدريب، وهو يُستخدَم أيضًا في الدوري".

وأشار: "عندما نكون غاضبين نتلفظ بأشياء، ولكنه مجرد مصطلح".

وتابع: "أعتقد أن الحكم استقبل الأمر بشكل شخصي".

وكشف: "مررت بمشكلة مشابهة مع جوزيه فونتي في ليل".

وأكد: "الحكم يعتبرها سب لشخصه، ولكنه مجرد مصطلح يُستخدَم بشكل دائم في الملاعب".

وعن مستوى كيليان مبابي مهاجم الفريق: "مبابي كان يتيمًا بعض الشيء دون ميسي أو نيمار".

وأضاف: "نيمار لم يبدأ المباراة لأنه لعب كثيرًا مؤخرًا، ولكن عندما دخل رأينا كيف كان متفاهمًا مع مبابي، ولهذا قدّمنا شوطًا ثانيًا أفضل رغم اللعب بـ 10 لاعبين".

وأتم المدرب الفرنسي: "الحارس قام بتصديات حاسمة أمام مبابي".

واكتفى باريس سان جيرمان بالتعادل 0-0 بعد أن لعب فترة طويلة من اللقاء بنقص عددي.

ويتصدر باري سان جيرمان الدوري الفرنسي برصيد 26 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أوليمبيك مارسيليا الثاني صاحب الـ 23 نقطة.

باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي
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