أنشيلوتي: سألت فالفيردي عن مركزه المفضل وأخبرني أنه في الملعب

الأحد، 09 أكتوبر 2022 - 11:32

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

أشاد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد بفريقه بعد الفوز على خيتافي مساء السبت في الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي بعد المباراة: "من الطبيعي أن نشعر بالتوتر مع التقدم بهدف وحيد فقط، الفريق لعب جيدًا واستحق الفوز وخرجنا بشباك نظيفة. سيطرنا على المباراة ولم نتعامل برعونة في الأمام كما حدث سابقًا. أنا راضٍ، في العام الماضي تعثرنا هنا. تحلينا بالصلابة خصوصًا في ألعاب الهواء".

وأضاف: "الخروج بشباك نظيفة مهم للغاية، نجاحنا العام الماضي يرجع إلى تفوقنا دفاعيًا. وقد دافعنا اليوم جيدًا. كانت مباراة مهمة. تتبقى لنا مباراة قبل الكلاسيكو، سأريح يوم الثلاثاء اللاعبين المجهدين مثلما فعلت اليوم مع بنزيمة وميندي".

وأكمل: "تسجيل هدف مبكر أزاح من علينا الاستعجال وبالتالي لم نتسرع كثيرًا في الهجمات. سيطرنا على الكرة والمباراة. خلقنا العديد من الفرص في المباريات الأخيرة رغم أننا لم نسجل كثيرًا مؤخرًا".

وتألق فيديريكو فالفيردي مجددًا في مركز الجناح الأيمن، وعندما سُئل أنشيلوتي عن مركز لاعب أوروجواي المفضل في الملعب، أجاب الإيطالي: "تحدثت مع فالفيردي وقد أخبرني أن مركزه المفضل هو التواجد في الملعب، لا يحب التواجد في دكة البدلاء".

وعن عدم مشاركة إدين هازارد أو قيامه حتى بالإحماء في آخر المباريات: "هازارد يتدرب جيدًا وسيحصل على فرصته قريبًا جدًا".

وتحوّل للإشادة بدفاعه: "ميليتاو وروديجير قدّما مباراة كبيرة، لكننا افتقدنا للدقة بعض الشيء في الهجوم، ولكن لا بأس. تشواميني أيضًا قدّم مباراة مميزة. خرجنا بشباك نظيفة، نحن نتحسن".

وطمأن جماهير الفريق: "ميليتاو لديه شد بسيط، لا شيء خطير".

وأتم: "لم أحدد تشكيل مباراة الثلاثاء بعد، وسنرى بعدها كيف هو الوضع أمام برشلونة. لا يزال أمامي وقت للتفكير، ولكن بغض النظر عن الأسماء، فأنا واثق من أن من سيلعب سيظر بشكل جيد".

وتصدر ريال مدريد الدوري الإسباني مؤقتا برصيد 22 نقطة بفارق 3 نقاط عن برشلونة الذي خاض مباراة أقل.

ويلعب ريال مدريد الثلاثاء المقبل أمام شاختار دونتسك، مباراة قد يحسم فيها صعوده إلى الدور الثاني لدوري أبطال أوروبا.

ثم يستقبل برشلونة في ملعب سانتياجو برنابيو بالجولة التاسعة للدوري الإسباني عصر الأحد المقبل.

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