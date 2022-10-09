كرة طائرة - ثنائي الأهلي يرد على "اختفاء العقود" وموقفه من الاستمرار مع النادي

الأحد، 09 أكتوبر 2022 - 11:27

كتب : FilGoal

محمد عادل - أحمد سعيد - كرة طائرة الأهلي

أثيرت أزمة في الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اختفاء عقود ثنائي الأهلي للكرة الطائرة، أحمد سعيد ومحمد عادل "دولا" من الاتحاد المصري.

ويعني ذلك أحقية الثنائي التوقيع لأي ناد بسبب اختفاء العقود من الاتحاد المصري إن صحت الأقاويل المنتشرة.

ووضع أحمد سعيد ومحمد عادل حدا للتكهنات المثارة وشدد الثنائي على اللعب داخل صفوف الأهلي الموسم المقبل أيا كانت الأقاويل المنتشرة.

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وكشف أحمد سعيد لاعب الأهلي عبر صفحته الرسمية: "جمهور الأهلي العظيم الذي طالما شرفت باللعب لإسعادهم حاملا شعار نادينا الحبيب، خلال الـ48 ساعة الماضية، خرج علينا الكثير من الشائعات التي تشير إلى اختفاء بعض العقود الرسمية من الاتحاد المصري للكرة الطائرة".

وأضاف سعيد "وجب التنبيه لإنهاء الجدال واستكمال فترة الاعداد لبدء موسم جديد قوي لتعويض الإخفاق المحلي الموسم الماضي".

وأوضح "سبق بتاريخ 20 أبريل إعلان النادي الأهلي عن تمديد عقدي لثلاثة مواسم إضافة للموسم الحالي، ليستمر شرف تمثيلي للنادي الأهلي لأربع سنوات أخرى دون أدنى شروط".

وشدد سعيد "في حال تأكيد صحة الشائعات المتداولة سأعيد التوقيع بدون أدنى شك للنادي الأهلي مكتفيا بشرف تمثيله".

واختتم أحمد سعيد حديثه "وأخيرا وليس آخرا لن ألعب داخل مصر إلا للنادي الأهلي".

وكان الثنائي أحمد سعيد ومحمد عادل قد أعلن الأهلي تجديد تعاقده مع الفريق في أبريل الماضي.

ومن جانبه صرح محمد عادل عبر صفحته الرسمية "منعا للشائعات في الفترة المقبلة، أنا جددت عقدي مع النادي الأهلي لمدة أربع سنوات وفي حال صحة الأقاويل المتداولة سأعيد التوقيع بدون شك للأهلي".

وشدد "سأوقع لاستكمال مسيرتي مكتفيا بشرف تمثيلي للنادي الأهلي وإسعاد جمهوره العظيم بتعويض الإخفاق المحلي للموسم الماضي وحصد جميع بطولات الموسم المقبل".

واختتم عادل "أنا على أتم الاستعداد لبدء موسم جديد قوي حاملا لقب أعظم نادي في الكون".

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