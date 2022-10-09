غريب باكيا: الرحيل عن الأهلي صعب.. وحاولنا الفوز بالدوري بعد تصعيدنا

الأحد، 09 أكتوبر 2022 - 10:55

كتب : FilGoal

أحمد سيد غريب

أبدى أحمد سيد غريب لاعب الاتحاد السكندري، تأثره بالرحيل عن الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وبكى غريب على الهواء خلال حلوله ضيفًا على محطة أون تايم سبورتس 1 أثناء الحديث عن رحيله عن القلعة الحمراء.

وقال غريب: "الرحيل صعب للغاية علينا جميعا بمن في ذلك والدتي".

وتابع: "والدتي بكت أثناء توقيعي للاتحاد السكندري لأني راحل عن النادي وسأبتعد عنها".

واستدرك: "لكن إن شاء الله سأعود في أقرب فرصة".

وشدد: "في أي وقت سيحتاجني فيه الأهلي سأكون موجودًا".

وكشف: "سواريش كان يتحدث معنا دائمًا في التدريبات ويعطينا تعليمات تكتيكية، كان يعمل منذ أول لآخر دقيقة كأنه مستمر معنا الموسم المقبل".

وبرر سوء نتائج الأهلي مع سواريش: "الغيابات كانت عديدة واللاعبون كانوا مرهقين للغاية بسبب تلاحم 3 مواسم، اللاعب بني آدم ويحتاج للراحة أيضًا".

وكشف: "عندما تم تصعيدنا كنا مستعدين، بل كنا نحلم بالفوز بالدوري حتى، عملنا على الفوز في كل مباراة، مصطفى شوبير تحدث معنا وطالبنا باستغلال الفرصة لأن اللعب للأهلي حلم لأي أحد".

وأوضح: "وصلتني عروض من الداخليية وأسوان والبنك الأهلي، لكني اخترت الاتحاد لأنه نادٍ جماهيري مثل الأهلي. طموحنا هذا العام الفوز بالبطولة العربية، والتواجد في المربع الذهبي للدوري".

وأتم: "أحضر مباريات الأهلي منذ صغري، وفي نهائي الكونفدرالية 2014 أمام سيوي سبور كنت جامع الكرات خلف المرمى الذي سجل فيه عماد متعب هدف الفوز، وركضت خلفه بعد التسجيل".

وانضم غريب إلى الاتحاد لمدة موسمين على سبيل الإعارة قادمًا من الأهلي.

المهاجم البالغ 20 عامًا سجل 3 أهداف في 6 مباريات خاضها بالدوري المصري مع الأهلي.

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