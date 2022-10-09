كرة يد - الاتحاد المصري لـ في الجول: الأهلي تقدم بطلب لاستضافة السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس

تقدم النادي الأهلي بطلب لاستضافة منافسات بطولتي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس الإفريقية.

وتقام منافسات البطولتين في منتصف أبريل المقبل.

وقال عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد لـ FilGoal.com: "الأهلي تقدم بطلب رسمي لتنظيم السوبر الإفريقي وبطولة كأس الكؤوس".

وأضاف "وافق الاتحاد المصري على طلب الأهلي وأرسل بدوره للاتحاد الإفريقي من أجل استضافة البطولتين".

وكشف عمرو صلاح "ينافس الأهلي على التنظيم كل من الترجي التونسي ومولودية الجزائر".

وعن موعد الحسم أوضح "من المتوقع أن يكون القرار النهائي خلال اجتماع المكتب التنفيذي عقب نهاية بطولة إفريقيا لأبطال الدوري المقرر ختامها اليوم الأحد".

واختتم أمين صندوق الاتحاد المصري تصريحاته "السوبر وكأس الكؤوس محدد لهما منتصف أبريل 2023".

وكانت مواجهة السوبر تقام في السابق بين بطل بطولة إفريقيا أبطال الدوري وإفريقيا أبطال الكؤوس.

ويأتي ذلك قبل أن يستحدث الاتحاد الإفريقي لائحة جديدة الموسم الماضي ليكون السوبر بين أربعة فرق وهم بطل إفريقيا أبطال الدوري ووصيفه وبطل أبطال الكؤوس ووصيفه.

ولكن لم تقام البطولة العام الماضي باللائحة الجديدة بعد انسحاب ناديي النجم الساحلي التونسي ووداد سمارة المغربي، ليقام السوبر بين الأهلي والزمالك مجددا.

ولم يعلن الاتحاد الإفريقي حتى الآن عن طريقة إقامة السوبر الإفريقي للموسم الجديد.

وكان الزمالك قد حصد لقب بطولة كأس الكؤوس على حساب الأهلي المصري، بينما يلعب الأبيض في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي.