موعد مباريات الأحد 9 أكتوبر 2022.. جدول مزدحم وقرعة الدوري المصري

يشهد اليوم الموافق الأحد 9 من أكتوبر 2022 جدولا مزدحما بالأحداث الرياضية المختلفة.

يظهر الأهلي والزمالك في منافسات دوري أبطال إفريقيا، كما يلعب الزمالك على لقب بطولة إفريقيا لكرة اليد بالإضافة إلى قرعة الدوري المصري والمباريات الأوروبية.

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قرعة الدوري المصري

تقام في الثانية عصر اليوم الأحد مراسم قرعة الدوري المصري للموسم الجديد 2022 - 2023.

وتذاع مراسم القرعة على قناة أون تايم سبورتس.

دوري أبطال إفريقيا

تستأنف مباريات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ويحل الأهلي ضيفا على الاتحاد المنستيري التونسي في الرابعة مساء بتوقيت مصر.

ويذاع اللقاء عبر قناتي أون تايم سبورت والتونسية الوطنية.

أما الزمالك فيلعب مباراة الذهاب أمام فلامبو دو سنتر البوروندي والمقرر إقامته على استاد برج العرب.

ويستضيف الزمالك مباراتي فريقه أمام فلامبو في مصر بعد موافقة الفريق البوروندي.

كرة يد

يلعب الزمالك أمام الترجي التونسي في نهائي منافسات دوري أبطال إفريقيا لكرة اليد.

ويقام اللقاء في السادسة والنصف مساء على صالة الحمامات ويذاع عبر قناة التونسية الوطنية.

ويسبق اللقاء مواجهة بين الأهلي والإفريقي التونسي في الواحدة والنصف ظهرا لتحديد المركزين الثالث والرابع.

كأس الكونفدرالية

يحل فيوتشر ضيفا على كالون من سيراليون في ذهاب دور الـ32 الأول من منافسات كأس الكونفدرالية.

ويقام اللقاء في السادسة مساء بتوقيت مصر.

الدوري الإنجليزي

قمة منتظرة مساء اليوم عندما يحل ليفربول ضيفا على أرسنال ضمن مباريات الجولة العاشرة من المسابقة.

ويقام اللقاء على ملعب الإمارات في الخامسة والنصف مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

وتختتم مباريات اليوم في إنجلترا بمواجهة بين إيفرتون ومانشستر يونايتد على ملعب جوديسون بارك.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم في تمام الثامنة مساء.

الدوري الإسباني

يستضيف برشلونة فريق سيلتا فيجو في تمام التاسعة مساء ضمن مباريات الجولة الثامنة.

ويسعى برشلونة لتقاسم الصدارة مجددا مع ريال مدريد بتحقيق الفوز.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإيطالي

ست مباريات تقام اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإيطالي.

وأبرزها مواجهة مرتقبة بين أودينيزي ضد أتالانتا في الثالثة عصرا ضمن صراع القمة.

بينما يحل نابولي ضيفا على كريمونيسي في تمام السادسة مساء.

ويستضيف روما فريق ليتشي في التاسعة إلا ربع مساء على ملعب الأولمبيكو.

وتذاع جميع المباريات عبر قناة أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

المحترفون

يحل نانت ضيفا على ستاد رين في الخامسة وخمس دقائق ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

ويلعب مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر لصالح فريق نانت.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 2.

أما في الدوري التركي فيحل ألانيا سبور ضيفا على هاتاي في تمام الرابعة عصرا.

ويلعب أحمد حسن كوكا مهاجم منتخب مصر ضمن صفوف فريق ألانيا سبور.