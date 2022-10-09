عبد الباري: قداح لم ينم بعد قرار إيقافه.. ومواجهة الترجي لرد الاعتبار وليس الثأر

كشف حمادة عبد الباري المشرف العام على فريق كرة اليد في نادي الزمالك أن لاعبه حسن قداح لم ينم بعد علمه بقرار إيقافه، مشيرا إلى أن مواجهة الترجي بمثابة رد للاعتبار.

ورفع الاتحاد الإفريقي الإيقاف عن حسن قداح لاعب الزمالك ليشارك بشكل طبيعي في النهائي أمام الترجي مكتفيا بغرامة 500 يورو.

وقال حمادة عبد الباري في تصريحات لقناة الزمالك: "حسن قداح لم ينم أمس بسبب قرار إيقافه، وبعد رفع الإيقاف الفرحة كانت عارمة للجميع وعلى رأسهم اللاعب".

وكان حسن قداح دخل في اشتباك مع جماهير الأهلي عقب فوز الزمالك على غريمه التقليدي 26-25 في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقرر الاتحاد الإفريقي إيقاف حسن قداح لمباراتين مع تغريمه 10 آلاف يورو قبل أن يقرر الزمالك الاستئناف على العقوبة.

وتابع "ما حدث سيمنحنا دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة الترجي".

وواصل "لعبنا مباراتين أمام الترجي في البطولة العربية، فزنا في واحدة وخسرنا الأخرى في النهائي".

واستكمل "مواجهة الترجي بمثابة رد الاعتبار وليس الثأر، اللاعبون في قمة تركيزهم للمباراة من أجل الفوز".

واستطرد "اللاعبون في اجتماعات مستمرة مع بعضهم البعض وهي مختلفة عن لقاءات الجهاز الفني أيضا".

وأتم "أحمد مرتضى اتصل بي ثلاث مرات اليوم للاطمئنان على بعثة الفريق والاستعداد للمباراة".

ويواجه الزمالك منافسه الترجي غدا الأحد في النهائي في البطولة التي تقام في تونس.

وستنطلق المباراة في تمام السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وتنقل قناة تونس الوطنية 1 مباريات البطولة.

كما تُتاح المباريات للمشاهدة أيضا عبر الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة اليد CAHB.

ولم تقم البطولة في آخر عامين، ويحمل الزمالك لقب آخر نسخة التي أقيمت في 2019 في كاب فيردي، وهو صاحب الرقم القياسي بـ 12 تتويجا.