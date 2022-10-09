فتح الله: لا يوجد مركز في الفريق نشعر منه بالقلق.. ولم أتفاجئ من قرار السعيد

الأحد، 09 أكتوبر 2022 - 00:22

كتب : FilGoal

بيراميدز أمام هلال الساحل - الكونفدرالية الإفريقية

أبدى محمود فتح الله المدرب العام لفريق بيراميدز أن الفوز بنتيجة 2-0 على فريق هلال الساحل السوداني نتيجة مرضية في أول موسم.

وانتصر بيراميدز على هلال الساحل السوداني في افتتاح مشواره الإفريقي بذهاب دور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وقال محمود فتح الله عبر قناة صدى البلد: "الفوز 2-0 نتيجة مُرضية وانتصار مقنع بما إنها أول مباراة في الموسم، تدربنا لمدة 3 أسابيع فقط وخضنا مباراة رسمية ولدينا عدة إصابات في الفريق".

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وأضاف "في أول مباراة أو مباراتين من الموسم تحاول البحث عن النتيجة لتصبح الأمور هادئة والنتيجة الأهم اليوم، ومن ثم ننظر بعد ذلك للأداء وانسجام الصفقات".

وعن مشاركات الصفقات الجديدة أجاب قائلا: "مصطفى فتحي انضم متأخرا لمعسكر دبي وسجل هاتريك في المباراة الودية وشارك بشكل جيد اليوم بعدما لعب كبديل وسجل، هو إضافة قوية للفريق، أيضا محمد الشيبي لاعب هائل وخاض مباراة رائعة".

وواصل "محمود عبد العاطي دونجا شعر بإصابة بشد في العضلة الضامة ولم نرد المجازفة به بعد أول ربع ساعة وتم استبداله".

وعن تفكير الفريق في سوق الانتقالات أكمل "في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات يحدث كل شيء، لا يوجد مركز في الفريق نشعر منه بالقلق وكل مركز به لاعب و2 وكلهم جيدين".

وتطرق للحديث عن تجديد عبد الله السعيد: "لم أتفاجئ من القرار رغم ما قيل في الفترة الماضية، هو يشعر بالراحة وليس قائد فقط بل أهم من ذلك ويجعلنا نطمئن وتجديده مريح للجميع، النادي والجهاز الفني يقدرون دوره خاصة أن تأثيره كبير جدا".

وتابع "بلاتي توريه تأخر في العودة بسبب إصابته بفيروس كورونا وتدرب معنا مباراتين وسيكون متواجدا من غدا الأحد".

وأتم "لا نريد المجازفة بـ إبراهيم عادل، ونأخذ الخطوة تلو الأخرى خاصة بعدما أجرى عملية جراحية بنهاية الموسم الماضي، بدأ التدريبات ونريد مشاركته وهو لائق بنسبة 100%".

ويخوض بيراميدز مباراة ودية غدا الأحد مع نادي قطور في الرابعة من عصر غد الأحد بملعب الدفاع الجوي.

ويشارك في المباراة المجموعة التي لم تلعب مباراة هلال الساحل لتجهيز كل اللاعبين فنيا وبدنيا.

ويلعب بيراميدز مباراة الإياب يوم السبت القادم 15 أكتوبر في ملعب الدفاع الجوي أيضا.

بيراميدز في الكونفدرالية محمود فتح الله
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