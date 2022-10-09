اليوم بداية أعمال حفر بناء استاد المصري الجديد

الأحد، 09 أكتوبر 2022 - 00:17

كتب : FilGoal

أرض استاد المصري

أعلن نادي المصري أن أعمال حفر مجمع استاده الجديد ستبدأ في تمام الساعة العاشرة صباح اليوم الأحد تحت إشراف شركة النيل للمقاولات.

وسيقام الملعب في نفس مكان الملعب الماضي التاريخي للنادي بناء على تعليمات عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وكان المصري قد وقع مع شركة النيل عقود بناء ملعبه الجديد منذ نحو أسبوعين بحضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعادل الغضبان محافظ بورسعيد.

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وسيتم بناء الملعب وفقا للمخططات التي قدمها كامل أبو علي رئيس النادي والتي أعدتها شركة ألمانية متخصصة في بناء الاستادات.

وكان المصري قد أعلن خوضه مباريات الموسم المقبل على ملعب هيئة قناة السويس في الإسماعيلية وحتى الانتهاء من بناء ملعبه الجديد.

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المصري ستاد المصري
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