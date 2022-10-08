مصدر من بيراميدز لـ في الجول: ناديان يرغبان في ضم عماد ميهوب.. وهذا الأقرب للتعاقد معه

كشف مصدر من بيراميدز عن وجود رغبة من المصري وسيراميكا كليوباترا في التعاقد مع عماد ميهوب لاعب الفريق.

وقال المصدر في تصريحات لـ FilGoal.com: "هناك عرضين من المصري وسيراميكا كليوباترا لضم عماد ميهوب على سبيل الإعارة".

وتابع "لم يتم حسم مصير اللاعب حتى الآن ولكنه أقرب من المصري حاليا".

اللاعب قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارا إلى إيسترن كومباني.

وشارك ميهوب مع إيسترن في 25 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة هدفين.

وكان المصري قد أعلن رفع عقوبة إيقاف القيد التي أقرتها المحكمة الدولية بسبب المستحقات المتأخرة للمدرب معين الشعباني.