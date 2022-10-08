نوران جوهر ودينا مشرف ضمن قائمة 30 شخصية واعدة عربيا في فوربس

اُختير الثنائي المصري، دينا مشرف لاعبة تنس الطاولة ونوران جوهر لاعبة الاسكواش ضمن قائمة الـ 30 موهبة واعدة تحت 30 عاما من النسخة العربية لمجلة "فوربس" العالمية.

وضمت القائمة 10 مصريين من أصل 30 من بينها الثنائي الرياضي.

وكتب الموقع عبر نسخته عن دينا مشرف قائلا: "دينا جاءت من أسرة تعرف تنس الطاولة، والدها أبطال محليين، فاز بلقب بطولة إفريقيا لأول مرة في 2011 ثم حصدت 7 ألقاب متتالية بين 2014 و2020".

وأضاف "حققت لقبها الإفريقي الأخير في سبتمبر 2022، وارتقت 21 مركزا في التصنيف العالمي لتصل للمركز 29".

وأكمل "مشرف حصدت الميدالية الذهبية للسيدات في دورة ألعاب البحر المتوسط 2018 وفرق سيدات في 2022".

وكتب أيضا عن نوران جوهر: "تتصدر نوران الآن ترتيب التصنيف العالمي للسيدات للاسكواش، حققت الفوز في 8 نهائيات من 12 خلال موسم 2021-22".

وتابع "حققت لقبها الأولى في بطولة براج المفتوحة في ديسمبر 2013 بعمر 16 عاما، في 2022 وصلت لجميع النهائيات الثمانية التي خاضتها".

وواصل "وصلت للصدارة لأول مرة في يوليو 2020 حينما تخرجت من كلية الهندسة المعمارية للجامعة الأمريكية".

وتواجدت في نسخة العام الماضي فريال أشرف الحائزة على ذهبية الكاراتيه في أولمبياد طوكيو 2020.

وفي 2020 تواجدت فريدة عثمان السباحة المصرية.