محمود شبانة: أنا من طلبت الإعارة.. وهدفي الانضمام لمنتخب مصر من بوابة سموحة

شدد محمود شبانة لاعب الزمالك المعار إلى سموحة مؤخرا على أنه من طلب الانتقال للنادي السكندري للحصول على فرصة للمشاركة.

وقال شبانة في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "تحدثت مع أمير مرتضى منصور ومجلس إدارة الزمالك وأخبرتهم بأنني أريد اللعب ولذلك سأخرج لموسم آخر على سبيل الإعارة لأن المشاركة مع فيريرا ستكون صعبة لامتلاكه لاعبين حصلوا معه على لقبي الدوري والكأس".

وتابع "سموحة فريق كبير وسأقاتل معهم خلال الفترة المقبلة وطموحي سيكون الانضمام للمنتخب من بوابة سموحة، أشكر وليد عرفات لتمسكه بي وأتمنى أن أكون عند حسن ظنهم".

وكشف "الموسم الماضي لعب مع الاتحاد وهو فريق كبير أيضا ولديه جماهير كبيرة وتمكنت من المشاركة في الدور الثاني بالكامل، وكان هناك مفاوضات لتمديد إعارتي مع الفريق ولكن المفاوضات لم تكن جادة لذلك قررت الانضمام لسموحة".

وأضاف "مددت عقدي مع الزمالك قبل الخروج للإعارة مع سموحة وعقب الموسم المقبل سيتبقى لي 3 مواسم في عقدي مع الزمالك".

وأتم "أشكر جماهير الزمالك على دعمهم الدائم لي وأتمنى أن أعود للنادي وأحصل على فرصة لأكون لاعبا أساسيا".

شبانة كان قد قضى الموسم الماضي معارا إلى الاتحاد السكندري بسبب منع الزمالك من القيد وشارك مع الفريق في 21 مباراة.