في غياب ميسي وطرد راموس.. باريس سان جيرمان يتعادل سلبيا مع ريمس

تعادل باريس سان جيرمان مع ريمس بدون أهداف في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير في الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي.

التعادل كان هو الأول لباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي بعد 6 مباريات متتالية حقق خلالهم الفوز.

وغاب ليونيل ميسي عن المباراة بسبب الإصابة على أن يعود في مباراة الجولة المقبلة كما أعلن النادي.

وارتفع رصيد باريس سان جيرمان للنقطة الـ 26 في صدارة الدوري الفرنسي بفارق 3 نقاط عن مارسيليا صاحب المركز الثاني كما ارتفع رصيد ريمس للنقطة الثامنة في المركز الـ 14.

التشكيل

بدأ باريس سان جيرمان المباراة بثلاثي هجومي مكون من كيليان مبابي وكارلوس سولير وبابلو سارابيا.

سيطر فريق ريمس على معظم أوقات المباراة وحصلوا على الكثير من الفرص على مرمى دوناروما ولكن الحارس الإيطالي برفقه دفاعه نجحوا في الحفاظ على نظافة الشباك.

وتعرض سيرخيو راموس لاعب باريس سان جيرمان للطرد في الدقيقة الـ 41 بعد أن حصل على بطاقتين صفراويتين في دقيقة واحدة.

وعزز راموس رقمه كأكثر اللاعبين حصولا على بطاقات حمراء في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى بطرده 21 مرة وأكثر من أقرب ملاحقيه بـ 7 بطاقات.

وشهدت الدقائق الأخيرة مشاجرة بين لاعبي الفريقين حصل خلالها أشرف حكيمي وكيليان مبابي ونيمار على بطاقات صفراء.

وسيلعب باريس سان جيرمان مباراته المقبلة مع مارسليا على ملعب حديقة الأمراء.