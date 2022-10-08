قدم مودريتش ورأس ميليتاو.. ريال مدريد يجتاز خيتافي ويسترد الصدارة مؤقتا

تغلب ريال مدريد على مضيفه خيتافي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الثامن للدوري الإسباني.

سجل إيدر ميليتاو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة.

النتيجة رفعت رصيد ريال مدريد إلى 22 نقطة في الصدارة مؤقتا، انتظارا لنتيجة مباراة برشلونة (19 نقطة) ضد سيلتا فيجو غدا الأحد.

فيما تجمد رصيد خيتافي عند 16 نقطة في المركز السابع.

ما فوق العارضة

سجل ريال مدريد سريعا بركنية أرسلها لوكا مودريتش ليسجل منها ميليتاو بالرأس في الدقيقة الثالثة.

وفي الدقيقة 7 سدد داني كارفاخال فوق العارضة، تلاه مودريتش في الدقيقة 9 فوق العارضة أيضا.

وسدد رودريجو على حدود المنطقة في الدقيقة 19 ومرة أخرى فوق العارضة.

ورد كارلس ألينيا من جانب خيتافي في الدقيقة 20، وكالعادة فوق العارضة.

ومن ركلة حرة في الدقيقة 27، سدد لوكا مودريتش فوق العارضة.

أما في الدقيقة 37، أتت فرصة خطيرة للغاية لفيديريكو فالفيردي، وبات واضحا من السياق كيف انتهت تلك التسديدة.

من الجزاء إلى التماس

أرسل فالفيردي عرضية في الدقيقة 39، فسدد رودريجو بالرأس ولكن تألق الحارس دافيد سوريا في التصدي.

وفي الدقيقة 41 سقط فينيسيوس جونيور داخل المنطقة مطالبا بركلة جزاء.

ولكنها لم تحتسب بسبب خروج الكرة على خط التماس قبل الوصول إلى تلك اللعبة، وبالفعل تحول القرار بعد مراجعة تقنية الفيديو إلى رمية تماس لصالح خيتافي.

الفيديو من جديد

من متابعة في الدقيقة 48 كاد أوريلين تشواميني أن يسجل الثاني ولكن الحارس تصدى.

وفي الدقيقة 57 سجل رودريجو بلمسة رائعة فوق الحارس، بعد تمريرة من فالفيردي، ولكنه كان متسللا وفقا لما أثبتته تقنية الفيديو وبالتالي تم إلغاء الهدف.

وفي الدقيقة 83 حل ناتشو فيرنانديز وماركو أسينسيو بدلا من إيدر ميليتاو وإدواردو كامافينجا في صفوف ريال مدريد، ثم تلاهما ماريانو دياز بدلا من رودريجو في الدقيقة 89.

بنهاية المباراة، سجل إيدر ميليتاو جميع أهدافه الخمسة مع ريال مدريد في جميع المسابقات بالرأس، وجميعهم من صناع مختلفين: مارسيلو وإيسكو ورودريجو وفينيسيوس جونيور ولوكا مودريتش.

فيما بات مودريتش سادس لاعب لريال مدريد يصنع 50 هدفا في الدوري الإسباني منذ 2003-2004، بعد كريم بنزيمة (103) وكريستيانو رونالدو (87) ومارسيلو (63) وتوني كروس (59) وجوتي (53).