براهيم دياز: أردت تسجيل هدفا بتلك الطريقة بنفسي.. والآن أشعر أنني أملك الرقم 10

أبدى براهيم دياز لاعب ميلان سعادته الشديدة بهدفه في شباك يوفنتوس بالدوري الإيطالي.

وسجل الإسباني الشاب هدفا بعدما راوغ 2 من مدافعي السيدة العجوز من منتصف الملعب.

وقال دياز لشبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية: "رأيت العديد من اللاعبين يسجلون هدفا مثل هذا منذ كنت طفلاـ وأردت فعل ذلك بنفسي".

وأضاف "رافائيل لياو رفعني عاليا ولم أشعر من قبل بهذا الطول، الآن أشعر أنني أملك الرقم 10، أنا سعيد للغاية بعد هذا الهدف".

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وشارك دياز كجناح أيمن لتعويض الغيابات التي ضربت الفريق مؤخرا، وبالأخص الثنائي أليسكيس ساليميكريس وجونيور ميسياس.

وأتم "لم ألعب من قبل على الأطراف، لكن المدربين وضعني هنا وسأفعل أي شيء لمساعدة الفريق، أنا سعيد للغاية في ميلان، وأريد جعل الجمهور سعيدا".

وأصبح دياز ثالث لاعب إسباني يسجل أكثر من هدفا ضد يوفنتوس في الدوري الإيطالي بعد لويس سواريز وخوسيه كاييخون.







































فوز رفع رصيد ميلان لـ 20 نقطة في المركز الثالث بالتساوي مع نابولي وأتالانتا، بينما توقف رصيد يوفنتوس عند 13 نقطة ظل بها ثامنا.

ووصل ميلان لـ 30 انتصار في سان سيرو على يوفنتوس في الدوري الإيطالي من أصل 56 بشكل عام.

وحقق بيولي فوزه الأول على أليجري في المباراة رقم 20 بينهما، إذ فاز الأخير في 14 وتعادلا في 5 من قبل.

ولأول مرة يحقق ميلان الفوز على يوفنتوس وإنتر قبل مرور 10 جولات من الدوري الإيطالي منذ موسم 1970-71.