الأهلي يرتدي الزي الأحمر في مواجهة الاتحاد المنستيري
السبت، 08 أكتوبر 2022 - 22:02
كتب : FilGoal
عقد اليوم الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والاتحاد المنستيري، بأحد الفنادق في تونس.
وحضر الاجتماع من الأهلي سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبد العزيز نائب المدير الإداري، وأحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي.
وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على أن يرتدي الأهلي الزي الأحمر كاملا "قميص وشورت وجوارب".
ويرتدي حارس المرمى الطاقم الأخضر.
فيما يرتدي فريق الاتحاد المنستيري الطاقم الأبيض كاملا "قميص وشورت وجوارب".
ويلتقي الأهلي مع الاتحاد المنستيري غدا -السبت- في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
وتقام المباراة في الرابعة عصر غد بتوقيت القاهرة بالمركب الرياضي مصطفى بن جنات بالمنستير.
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