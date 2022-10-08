أليجري: هذه اللحظة التي تراجعنا فيها أمام ميلان

السبت، 08 أكتوبر 2022 - 21:42

كتب : FilGoal

ماسميليانو أليجري

تحدث ماسيميليانو أليجري المدير الفني لـ يوفنتوس عن اللحظة التي توقف فيها فريقه عن اللعب أمام ميلان.

وسقط يوفنتوس أمام ميلان في قمة الجولة التاسعة من الدوري المصري.

وقال أليجري عقب نهاية اللقاء: "بعد نهاية لقاء اليوم لدي شيء لأقوله، نحن في فترة تبدو إنها سلبية بعد تحقيق انتصارين، لكننا سقطنا مجددا، بدأنا بشكل جيد في أول 20-25 دقيقة، ثم تراجعنا وتراجعنا دون الاضطرار لذلك".

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وأضاف "ارتكبنا الكثير من أخطاء التمرير وبالتالي ندفع ثمن ذلك".

وردا على تصريح بافل نيدفيد نائب رئيس يوفنتوس بأن الفريق ضعيف بدنيا أجاب قائلا: "اعتقد أن الأمر نفسي أيضا، ليست لحظة سهلة، أهدرنا الكثير من النقاط أمام فرق متوسطة الترتيب، الفريق يحتاج لمزيد من الثقة".

وأكمل "للأسف نستقبل أهدافا من أخطائنا، نريد أن نظل هادئين، لدينا مباراة في دوري الأبطال ونريد القوة الذهنية للفوز".

وتابع "بعد تسديدة لياو في القائم بدأنا التراجع، وهذا أمر غريب، لكن هناك تمريرات أخرى من المستحيل أن تكون خاطئة".

وواصل "الفوز في مباراتين لن يحل المشاكل، كان هناك 5 أمام 3 في هجماتنا، نريد أن نسجل من تلك المواقف، علينا أن نبعد خوفنا لأننا لم نجد التوازن هذا الموسم، إذا فعلنا ذلك سنقلب الأمور لصالحنا".

وأتم "عندما تمرر الكرة للخلف، الخصم سيضغط للأمام ولن يكون بحاجة للضغط بقوة، نريد العمل على ذلك والتحسن".

فوز رفع رصيد ميلان لـ 20 نقطة في المركز الثالث بالتساوي مع نابولي وأتالانتا، بينما توقف رصيد يوفنتوس عند 13 نقطة ظل بها ثامنا.

ووصل ميلان لـ 30 انتصار في سان سيرو على يوفنتوس في الدوري الإيطالي من أصل 56 بشكل عام.

وحقق بيولي فوزه الأول على أليجري في المباراة رقم 20 بينهما، إذ فاز الأخير في 14 وتعادلا في 5 من قبل.

ولأول مرة يحقق ميلان الفوز على يوفنتوس وإنتر قبل مرور 10 جولات من الدوري الإيطالي منذ موسم 1970-71.

ميلان يوفنتوس ماسيميليانو أليجري
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