بيولي يكشف سبب تغيير خطته أمام يوفنتوس.. وطلب من لياو

تحدث ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان عن سبب التحول لخطة 4-3-3 أمام يوفنتوس.

وانتصر ميلان على يوفنتوس بهدفين دون مقابل في قمة الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

وقال بيولي: "كانت مباراة قوية للغاية، ارتكبنا أخطاءً كثيرة في التمرير خلال أول 20 دقيقة".

وأضاف "أستطيع القول إن لياو يحتاج للعمل بدون كرة، لأننا بحاجته في العمل الدفاعي وأن يكون مستعدا للتضحية في المباراة، وهو قريب من ذلك لكن لديه عمل عليه القيام به".

وأكمل "عملنا اليوم كفريق، وهو ما افتقدناه للأسف في لندن ضد تشيلسي، وارتكبنا أخطاءً مع قوة المنافس، نعلم بأنه إذا عملنا سويا سنحصد نتائج رائعة".

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وأردف "سبب الأداء السيء في لندن أننا لم نكن حادين بشكل كاف وارتكبنا الكثير من الأخطاء دون أن يضغط علينا تشيلسي بقوة أمامنا".

وواصل "دائما مباراة ميلان ويوفنتوس مهمة في الدوري الإيطالي، لذلك بدأنا بشكل صحيح من البداية".

وتحدث عن التحول لخطة 4-3-3 بتواجد توماسو بوبيجا في الوسط قائلا: "غياب أليكسيس ساليميكريس وجونيور ميسياس جعلنا نفتقد لاعبين يستطيعون اللعب على الأطراف، ولأننا أردنا إيقاف لاعبي يوفنتوس من التمرير في المنتصف، ولذلك وضعنا لياو وبراهيم على الأطراف".

واستدرك "كان لابد أن نوسع المساحات في دفاع يوفنتوس، وكذلك نعزز قوة خط وسطنا".

وأتم ردا على عدم الاعتماد على شارل دي كيتلاري: "يستطيع في اللعب في مركز الجناح الأيمن، لكن لن نحصل على أفضل ما لديه، أؤمن أن براهيم لديه خصائص أفضل، وشارل لا زال يتأقلم، واعتقد أنه من الأفضل ألا أغير مركزه كثيرا".





































فوز رفع رصيد ميلان لـ 20 نقطة في المركز الثالث بالتساوي مع نابولي وأتالانتا، بينما توقف رصيد يوفنتوس عند 13 نقطة ظل بها ثامنا.

ووصل ميلان لـ 30 انتصار في سان سيرو على يوفنتوس في الدوري الإيطالي من أصل 56 بشكل عام.

وحقق بيولي فوزه الأول على أليجري في المباراة رقم 20 بينهما، إذ فاز الأخير في 14 وتعادلا في 5 من قبل.

ولأول مرة يحقق ميلان الفوز على يوفنتوس وإنتر قبل مرور 10 جولات من الدوري الإيطالي منذ موسم 1970-71.