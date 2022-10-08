صنع هدفين ونجح بشكل كامل.. ماذا قدم أحمد رفعت في الظهور الأول مع الوحدة

السبت، 08 أكتوبر 2022 - 20:44

كتب : FilGoal

أحمد رفعت - الوحدة الإماراتي

شارك أحمد رفعت مع فريقه الوحدة للمرة الأولى اليوم كبديل في فوز كبير على النصر بأربعة أهداف دون رد ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإماراتي.

أحمد رفعت

النادي : الوحدة

الوحدة

وأعلن الوحدة صباح اليوم السبت انتقال رفعت قادما من فيوتشر على سبيل الإعارة.

وشارك رفعت بديلا لمدة 45 دقيقة في المباراة.

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وصنع ابن الـ29 عاما الهدفين الثالث والرابع في اللقاء.

الفوز رفع رصيد الوحدة للنقطة السابعة في المركز الثامن، وتوقف رصيد النصر عند خمس نقاط في المركز العاشر.

نستعرض معا ما قدمه أحمد رفعت في المباراة

دقائق اللعب: 45

صناعة الفرص: 3

التمريرات الحاسمة: 2

التسديد على المرمى: 1 بدقة 100%

التمريرات الصحيحة: 19 من أصل 22 بدقة تمرير 86%

المراوغات الناجحة: 1 بدقة 100%

استخلاص الكرة: 1

استعادة الكرة: 1 .

وانضم رفعت لفيوتشر في بداية الموسم الماضي قادما من المصري في صفقة بيع نهائي.

وشارك رفعت مع فيتوشر خلال الموسم الماضي في 29 مباراة وخلالهم سجل 9 أهداف وصنع 7.

وأنهى فيوتشر الدوري في المركز الخامس برصيد 56 نقطة بفارق المواجهات المباشرة عن طلائع الجيش الذي أنهى الدوري في المركز الرابع.

الوحدة الإماراتي خلال سوق الانتقالات الحالي تعاقد مع آلان لاعب وسط إيفرتون والبرتغالي بيتزي قادمًا من بنفيكا وماراكاس من باكوس فيريرا، وسيباستيان تاليابوي قادما من النصر.

ويشرف البرتغالي كارلوس كارفاليال المدير الفني السابق لـ سوانزي سيتي وريو آفي وبراجا عن تدريب الوحدة منذ مطلع الموسم الجاري.

أحمد رفعت الوحدة
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