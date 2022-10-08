صنع هدفين ونجح بشكل كامل.. ماذا قدم أحمد رفعت في الظهور الأول مع الوحدة

شارك أحمد رفعت مع فريقه الوحدة للمرة الأولى اليوم كبديل في فوز كبير على النصر بأربعة أهداف دون رد ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإماراتي.

أحمد رفعت النادي : الوحدة الوحدة

وأعلن الوحدة صباح اليوم السبت انتقال رفعت قادما من فيوتشر على سبيل الإعارة.

وشارك رفعت بديلا لمدة 45 دقيقة في المباراة.

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الوافد الجديد المصري أحمد رفعت يدخل بديلاً مع بداية الشوط الثاني #الوحدة_النصر #دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/pkNWhBikJf — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 8, 2022

وصنع ابن الـ29 عاما الهدفين الثالث والرابع في اللقاء.

الفوز رفع رصيد الوحدة للنقطة السابعة في المركز الثامن، وتوقف رصيد النصر عند خمس نقاط في المركز العاشر.

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نستعرض معا ما قدمه أحمد رفعت في المباراة

دقائق اللعب: 45

صناعة الفرص: 3

التمريرات الحاسمة: 2

التسديد على المرمى: 1 بدقة 100%

التمريرات الصحيحة: 19 من أصل 22 بدقة تمرير 86%

المراوغات الناجحة: 1 بدقة 100%

استخلاص الكرة: 1

استعادة الكرة: 1 .

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أحمد رفعت: يجب أن نفوز بكل بطولة ننافس فيها #الوحدة_النصر #دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/rCjM8RAOEO — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 8, 2022

وانضم رفعت لفيوتشر في بداية الموسم الماضي قادما من المصري في صفقة بيع نهائي.

وشارك رفعت مع فيتوشر خلال الموسم الماضي في 29 مباراة وخلالهم سجل 9 أهداف وصنع 7.

وأنهى فيوتشر الدوري في المركز الخامس برصيد 56 نقطة بفارق المواجهات المباشرة عن طلائع الجيش الذي أنهى الدوري في المركز الرابع.

الوحدة الإماراتي خلال سوق الانتقالات الحالي تعاقد مع آلان لاعب وسط إيفرتون والبرتغالي بيتزي قادمًا من بنفيكا وماراكاس من باكوس فيريرا، وسيباستيان تاليابوي قادما من النصر.

ويشرف البرتغالي كارلوس كارفاليال المدير الفني السابق لـ سوانزي سيتي وريو آفي وبراجا عن تدريب الوحدة منذ مطلع الموسم الجاري.