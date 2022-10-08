رفعت بعد صناعة هدفين في 45 دقيقة: هدفنا المنافسة على كل الألقاب مع الوحدة

السبت، 08 أكتوبر 2022 - 20:39

كتب : FilGoal

أحمد رفعت

وانتقل رفعت إلى الوحدة قادما من فيوتشر معارا لمدة موسم، حسبما أعلن النادي صباح اليوم الأحد.

ودخل أحمد رفعت إلى المباراة بين الشوطين عندما كانت تشير النتيجة للتعادل دون أهداف.

وقال أحمد رفعت عبر قناة أبو ظبي الرياضية: "كان لابد أن تكون البداية جيدة، لأني أعرف أنني انضممت لفريق كبير".

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وأضاف "الفريق خاض من قبل 5 مباريات وحقق فوز واحد في الدوري، واليوم أمام جماهيرنا حققنا الفوز المطلوب".

وأكمل "الدوري الإماراتي مسابقة قوية وكل الأندية لديها لاعبين كبار لعبوا لفرق كبيرة خارجيا، وأحاول أن أركز من أجل الفوز وتكرار الأمر مع الفريق".

وأتم "هدف الوحدة المنافسة على كل البطولات والبداية من الدوري، وسنقاتل حتى النهاية، كما سنخوض مباراة نهائي الكأس قريبا وهذا هدف آخر، نريد في النهاية تحقيق أكبر عدد من الألقاب".

وبدأ رفعت بشكل موسمه بشكل رائع مع الوحدة بعدما صنع هدفين عقب مشاركته كبديل في الفوز على النصر بنتيجة 4-1.

وصنع أحمد رفعت الهدف الثالث لروبن كانيدو بتمريرة عرضية ثم تسديدة قوية سكنت الشباك في الدقيقة 84.

ست دقائق بعد ذلك، وعاد رفعت ليصنع الهدف الرابع لبيزي بعرضية أرضية قابلها البرتغالي بتسديدة إلى الشباك.

الفوز رفع رصيد الوحدة للنقطة السابعة في المركز الثامن.

وتوقف رصيد النصر عند خمس نقاط في المركز العاشر.

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