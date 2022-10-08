تعادل قاتل يحسم كلاسيكير ألمانيا ويوقف سلسلة كارثية لـ دورتموند أمام بايرن

بتعادل قاتل بهدفين لكل فريق انتهى كلاسيكير ألمانيا بين بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند والذي أقيم على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

وسجل هدفي بايرن ميونيخ كلا من ليون جوريتسكا وليروي ساني، بينما سجل يوسوفا موكوكو وأنتوني موديست هدفي دورتموند في المباراة.

وارتفع رصيد بايرن ميونيخ للنقطة الـ 16 في المركز الثالث في جدول الترتيب بفارق نقطة عن يونيون برلين الذي سيواجه شتوتجارت غدا، وبفارق الأهداف عن دورتموند الذي يمتلك نفس الرصيد من النقاط في المركز الرابع.

التعادل أوقف أطول سلسلة هزائم في دورتموند في تاريخ المواجهات المباشرة بين الفريقين بعد 8 مباريات متتالية حقق فيهم بايرن ميونيخ الفوز.

التشكيل

بدأ دورتموند المباراة بثلاثي هجومي مكون من دونيل مالين ويوسوفا موكوكو ويوليان براندت

بينما لعب ناجلسمان بسيرجي جنابري كمهاجم صريح وخلفه ساديو ماني وجمال موسيالا وليروي ساني.

📋تشكيل الكلاسيكير - ماني يقود هجوم بايرن ميونيخ.. موكوكو يتقدم صفوف دورتموند ⚫🟡🔴🇩🇪#السبت_الكروي pic.twitter.com/D6xUxQJiQe — FilGoal (@FilGoal) October 8, 2022

سيطر بوروسيا دورتموند على المباراة من بدايتها بشكل نسبي ولكن بدون فرص خطيرة على مرمى مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ.

وفي الدقيقة الـ 30 سدد رافاييل جاريرو تسديدة رائعة أخرجها نوير إلى ركنية.

وبعد ثلاثة دقائق فقط وعكس سير المباراة تقدم ليون جوريتسكا بالهدف الأول لبايرن ميونيخ بتسديدة أرضية سكنت شباك الحارس.

وتعرض ألفونسو ديفيز لإصابة في الوجه أجبرته على ترك المباراة بين الشوطين بعد التحام قوي مع بيلينجهام.

ومع بداية الشوط الثاني كاد البديل ماريوس وولف أن يتعادل لأصحاب الأرض بتسديدة صاروخية خادعة ولكن نوير تألق مرة جديدة وأبعد الكرة.

وفي الدقيقة الـ 48 أهدر ساديو ماني فرصة الهدف الثاني بغرابة برأسية أمام المرمى الخالي وضعها خارج المرمى.

وبعد أربع دقائق أضاف ليروي ساني الهدف الثاني لبايرن ميونيخ بتسديدة جديدة من خارج منطقة الجزاء.

وقلص يوسوفا موكوكو النتيجة لدورتموند بهدف أول بعد هجمة مرتدة انتهت بتمريرة من موديتس نحو موكوكو الذي سدد بقوة في الشباك.

وأهدر موديست فرصة إدراك التعادل بطريقة غريبة بعد عرضية رائعة من كريم أديمي أمام المرمى لموديست الذي كان وحيدا ولكنه فشل في تسديد الكرة.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء للبديل كينجسلي كومان في الدقيقة الـ 90 بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وفي الدقيقة الـ 95 تعادل دورتموند عن طريق أنتوني موديست برأسية مستغلا عرضية رائعة من نيكو شلتوتيربيك ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة مباشرة.

وسيحل دورتموند ضيفا في المباراة المقبلة على يونيون برلين، بينما سيتواجه بايرن ميونيخ مع فرايبوج على أليانز أرينا.