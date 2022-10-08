أحمد رفعت يصنع هدفين في ظهوره الأول مع الوحدة الإماراتي

شارك أحمد رفعت للمرة الأولى مع فريقه الجديد الوحدة أمام النصر في الجولة الخامسة من الدوري الإماراتي والتي انتهت بفوز فريقه بأربعة أهداف دون رد.

وانتقل رفعت إلى الوحدة قادما من فيوتشر معارا لمدة موسم، حسبما أعلن النادي صباح اليوم الأحد.

ودخل أحمد رفعت إلى المباراة بين الشوطين عندما كانت تشير النتيجة للتعادل دون أهداف.

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الوافد الجديد المصري أحمد رفعت يدخل بديلاً مع بداية الشوط الثاني #الوحدة_النصر #دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/pkNWhBikJf — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 8, 2022

وتقدم جواو بيدرو للوحدة مع الدقيقة 53 بتسديدة يسارية قوية قبل أن يضيف طحنون الزعابي الهدف الثاني مع الدقيقة 63.

وصنع أحمد رفعت الهدف الثالث لروبن كانيدو بتمريرة عرضية ثم تسديدة قوية سكنت الشباك في الدقيقة 84.

ست دقائق بعد ذلك، وعاد رفعت ليصنع الهدف الرابع لبيزي بعرضية أرضية قابلها البرتغالي بتسديدة إلى الشباك.

الفوز رفع رصيد الوحدة للنقطة السابعة في المركز الثامن.

وتوقف رصيد النصر عند خمس نقاط في المركز العاشر.

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وانضم رفعت لفيوتشر في بداية الموسم الماضي قادما من المصري في صفقة بيع نهائي.

وشارك رفعت مع فيتوشر خلال الموسم الماضي في 29 مباراة وخلالهم سجل 9 أهداف وصنع 7.

وأنهى فيوتشر الدوري في المركز الخامس برصيد 56 نقطة بفارق المواجهات المباشرة عن طلائع الجيش الذي أنهى الدوري في المركز الرابع.

الوحدة الإماراتي خلال سوق الانتقالات الحالي تعاقد مع آلان لاعب وسط إيفرتون والبرتغالي بيتزي قادمًا من بنفيكا وماراكاس من باكوس فيريرا، وسيباستيان تاليابوي قادما من النصر.

ويشرف البرتغالي كارلوس كارفاليال المدير الفني السابق لـ سوانزي سيتي وريو آفي وبراجا عن تدريب الوحدة منذ مطلع الموسم الجاري.