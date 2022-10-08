أحمد رفعت يصنع هدفين في ظهوره الأول مع الوحدة الإماراتي
السبت، 08 أكتوبر 2022 - 20:29
كتب : FilGoal
شارك أحمد رفعت للمرة الأولى مع فريقه الجديد الوحدة أمام النصر في الجولة الخامسة من الدوري الإماراتي والتي انتهت بفوز فريقه بأربعة أهداف دون رد.
وانتقل رفعت إلى الوحدة قادما من فيوتشر معارا لمدة موسم، حسبما أعلن النادي صباح اليوم الأحد.
ودخل أحمد رفعت إلى المباراة بين الشوطين عندما كانت تشير النتيجة للتعادل دون أهداف.
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الوافد الجديد المصري أحمد رفعت يدخل بديلاً مع بداية الشوط الثاني #الوحدة_النصر #دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/pkNWhBikJf— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 8, 2022
وتقدم جواو بيدرو للوحدة مع الدقيقة 53 بتسديدة يسارية قوية قبل أن يضيف طحنون الزعابي الهدف الثاني مع الدقيقة 63.
وصنع أحمد رفعت الهدف الثالث لروبن كانيدو بتمريرة عرضية ثم تسديدة قوية سكنت الشباك في الدقيقة 84.
ست دقائق بعد ذلك، وعاد رفعت ليصنع الهدف الرابع لبيزي بعرضية أرضية قابلها البرتغالي بتسديدة إلى الشباك.
الفوز رفع رصيد الوحدة للنقطة السابعة في المركز الثامن.
وتوقف رصيد النصر عند خمس نقاط في المركز العاشر.
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شاهد رباعية الوحدة في مرمى النصر#الوحدة_النصر #دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/a5eFj4YN6n— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 8, 2022
وانضم رفعت لفيوتشر في بداية الموسم الماضي قادما من المصري في صفقة بيع نهائي.
وشارك رفعت مع فيتوشر خلال الموسم الماضي في 29 مباراة وخلالهم سجل 9 أهداف وصنع 7.
وأنهى فيوتشر الدوري في المركز الخامس برصيد 56 نقطة بفارق المواجهات المباشرة عن طلائع الجيش الذي أنهى الدوري في المركز الرابع.
الوحدة الإماراتي خلال سوق الانتقالات الحالي تعاقد مع آلان لاعب وسط إيفرتون والبرتغالي بيتزي قادمًا من بنفيكا وماراكاس من باكوس فيريرا، وسيباستيان تاليابوي قادما من النصر.
ويشرف البرتغالي كارلوس كارفاليال المدير الفني السابق لـ سوانزي سيتي وريو آفي وبراجا عن تدريب الوحدة منذ مطلع الموسم الجاري.