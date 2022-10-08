كرة سلة - الاتحاد يخسر أمام الكويت ليلعب مع الغرافة في ثمن نهائي البطولة العربية

خسر الاتحاد السكندري آخر مبارياته في دور المجموعات من البطولة العربية لكرة السلة أمام الكويت الكويتي

وانتهى الربع الأول بالتعادل 19-19، قبل أن يتقدم الكويت بنهاية الثاني بنتيجة 41-40.

وقلب الاتحاد النتيجة في الربع الثالث لينهيه بنتيجة 65-60 ولكن الكويت تمكن من حسم المباراة لصالحه في النهاية.

وفاز الاتحاد في أول مباراتين خلال البطولة أمام أهلي بني غازي الليبي 122-64، وأهلي حلب 99-52.

وبذلك يلعب الاتحاد أمام الغرافة القطري ثالث المجموعة الأولى في الدور ثمن النهائي.

وتقام المباراة يوم الاثنين 10 أكتوبر الجاري في السادسة بتوقيت القاهرة.

ويشارك فريقا الأهلي والاتحاد من مصر في البطولة المقرر إقامتها خلال الفترة من 5 إلى 15 أكتوبر الجاري.

وحصد الاتحاد لقب البطولة سبع مرات سابقة، بينما الأهلي توج باللقب لأول مرة في النسخة الماضية.

وتقام منافسات ثمن النهائي يومي الإثنين والثلاثاء 10 و11 أكتوبر بينما ربع النهائي يوم الأربعاء.

وتختتم البطولة يوم السبت 15 أكتوبر بإقامة النهائي وتحديد المركزين الثالث والرابع.