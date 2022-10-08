باهر المحمدي: رغبتي البقاء في الإسماعيلي ولكن

أوضح باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي رغبته في الاستمرار مع الدروايش رغم العروض التي تلقاها ولكنه طرح تساؤلا عن هل ستجبر الأزمة المالية النادي لبيع لاعبيه.

وقال باهر المحمدي عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

"نقاط مهمة للتوضيح :-

1- رغبتي الأولى دائما هي الاستمرار في نادينا الحبيب "الإسماعيلي" بالرغم من العروض التي تأتيني.

2- قام النادي الإسماعيلي بتقديري ماديا بشكل مرضي في عقدي الحالي ولكن ظروف النادي المالية تحول دون التزامه بسداد المستحقات في مواعيدها.

3- مستحقاتي المتبقية لدا النادي من الموسم الماضي اثنين مليون وثمانمائة ألف جنيه.

4- اضطررت لبيع سيارتي لإكمال مصاريف زواجي.

5- بالرغم مما سبق لم أطلب من أي مسئول في النادي الرحيل وأؤكد رغبتي في الاستمرار مع النادي ويشهد على ذلك المهندس خالد زين والاستاذ وليد شعيب والكابتن حسني عبد ربه.

6- السؤال المهم، هل الضائقة المالية للنادي الإسماعيلي هي التي ستضطره لبيع لاعبيه؟ " الإجابة عند مجلس الإدارة.