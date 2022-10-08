باهر المحمدي: رغبتي البقاء في الإسماعيلي ولكن
السبت، 08 أكتوبر 2022 - 20:04
كتب : FilGoal
أوضح باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي رغبته في الاستمرار مع الدروايش رغم العروض التي تلقاها ولكنه طرح تساؤلا عن هل ستجبر الأزمة المالية النادي لبيع لاعبيه.
باهر المحمدي
النادي : الإسماعيلي
وقال باهر المحمدي عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:
"نقاط مهمة للتوضيح :-
1- رغبتي الأولى دائما هي الاستمرار في نادينا الحبيب "الإسماعيلي" بالرغم من العروض التي تأتيني.
2- قام النادي الإسماعيلي بتقديري ماديا بشكل مرضي في عقدي الحالي ولكن ظروف النادي المالية تحول دون التزامه بسداد المستحقات في مواعيدها.
3- مستحقاتي المتبقية لدا النادي من الموسم الماضي اثنين مليون وثمانمائة ألف جنيه.
4- اضطررت لبيع سيارتي لإكمال مصاريف زواجي.
5- بالرغم مما سبق لم أطلب من أي مسئول في النادي الرحيل وأؤكد رغبتي في الاستمرار مع النادي ويشهد على ذلك المهندس خالد زين والاستاذ وليد شعيب والكابتن حسني عبد ربه.
6- السؤال المهم، هل الضائقة المالية للنادي الإسماعيلي هي التي ستضطره لبيع لاعبيه؟ " الإجابة عند مجلس الإدارة.