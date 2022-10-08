باهر المحمدي: رغبتي البقاء في الإسماعيلي ولكن

السبت، 08 أكتوبر 2022 - 20:04

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - الإسماعيلي

أوضح باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي رغبته في الاستمرار مع الدروايش رغم العروض التي تلقاها ولكنه طرح تساؤلا عن هل ستجبر الأزمة المالية النادي لبيع لاعبيه.

وقال باهر المحمدي عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

"نقاط مهمة للتوضيح :-

أخبار متعلقة
الكونفدرالية - مصطفى فتحي يسجل في ظهوره الأول.. بيراميدز يجتاز هلال الساحل بهدفين كوريا يقود أتليتكو مدريد لفوز صعب على جيرونا كرة سلة - موعد مباراة الأهلي في ثمن نهائي البطولة العربية.. المنافس والقنوات الناقلة هل يقصد يونايتد؟ مدرب ساوثامبتون: فرق أفضل مننا تلقت 6 أهداف أمام مانشستر سيتي

1- رغبتي الأولى دائما هي الاستمرار في نادينا الحبيب "الإسماعيلي" بالرغم من العروض التي تأتيني.

2- قام النادي الإسماعيلي بتقديري ماديا بشكل مرضي في عقدي الحالي ولكن ظروف النادي المالية تحول دون التزامه بسداد المستحقات في مواعيدها.

3- مستحقاتي المتبقية لدا النادي من الموسم الماضي اثنين مليون وثمانمائة ألف جنيه.

4- اضطررت لبيع سيارتي لإكمال مصاريف زواجي.

5- بالرغم مما سبق لم أطلب من أي مسئول في النادي الرحيل وأؤكد رغبتي في الاستمرار مع النادي ويشهد على ذلك المهندس خالد زين والاستاذ وليد شعيب والكابتن حسني عبد ربه.

6- السؤال المهم، هل الضائقة المالية للنادي الإسماعيلي هي التي ستضطره لبيع لاعبيه؟ " الإجابة عند مجلس الإدارة.

الإسماعيلي باهر المحمدي الدوري المصري
نرشح لكم
المصري يعلن رفع إيقاف القيد بعد سداد مستحقات الشعباني الكونفدرالية - مصطفى فتحي يسجل في ظهوره الأول.. بيراميدز يجتاز هلال الساحل بهدفين الزمالك يظهر بقميصه الأزرق لأول مرة أمام فلامبو مران الأهلي الختامي - محاضرة كولر وتدريبات الحراس استعدادا لمواجهة الاتحاد المنستيري إنبي يضم شيميلس بيكلي مصدر من إنبي لـ في الجول: الزمالك طلب ضم مصطفى شلبي.. وهذا ما نريده قائمة الزمالك – ظهور عمر جابر والزناري وصبحي.. وعودة الجزيري ضد فلامبو مجلس إدارة جديد لـ غزل المحلة بقيادة أسامة خليل
أخر الأخبار
كرة سلة - الاتحاد يخسر أمام الكويت ليلعب مع الغرافة في ثمن نهائي البطولة العربية 2 دقيقة | كرة سلة
المصري يعلن رفع إيقاف القيد بعد سداد مستحقات الشعباني 13 دقيقة | الكرة المصرية
باحتفال على طريقة ميسي.. ميلان ينتصر على يوفنتوس بالتخصص 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
باهر المحمدي: رغبتي البقاء في الإسماعيلي ولكن 20 دقيقة | الكرة المصرية
الكونفدرالية - مصطفى فتحي يسجل في ظهوره الأول.. بيراميدز يجتاز هلال الساحل بهدفين 25 دقيقة | الكرة الإفريقية
كوريا يقود أتليتكو مدريد لفوز صعب على جيرونا 38 دقيقة | الدوري الإسباني
كرة سلة - موعد مباراة الأهلي في ثمن نهائي البطولة العربية.. المنافس والقنوات الناقلة 38 دقيقة | كرة سلة
هل يقصد يونايتد؟ مدرب ساوثامبتون: فرق أفضل مننا تلقت 6 أهداف أمام مانشستر سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا لليد - الزمالك (26) (25) الأهلي.. فوز أبيض قاتل 2 كرة يد – موعد مواجهة الأهلي ضد الزمالك في نصف نهائي بطولة إفريقيا.. والقنوات الناقلة 3 انتهت الدوري الإيطالي - ميلان (2) (0) يوفنتوس.. فوز الروسونيري 4 أحمد عادل عبد الرحمن يرد عبر في الجول على حقيقة إيقافه 5 سنوات من كاف