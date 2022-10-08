كوريا يقود أتليتكو مدريد لفوز صعب على جيرونا

حقق أتليتكو مدريد الفوز على جيرونا بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة أقيمت على ملعب واندا متروبوليتانو في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

سجل هدفي أتليتكو مدريد في المباراة أنخيل كوريا، بينما سجل رودريجو ريكيلمي هدف جيرونا.

الفوز رفع رصيد أتليتكو مدريد للنقطة الـ 16 في المركز الرابع بينما توقف رصيد جيرونا عند النقطة السابعة في المركز الـ 14.

تشكيل أتليتكو مدريد شهد مشاركة أنتوان جريزمان بشكل أساسي بعد التقارير التي أشارت إلى اقتراب الفريق من التعاقد معه بشكل نهائي من برشلونة مقابل 20 مليون يورو.

تقدم أنخيل كوريا بالهدف الأول لأتليتكو مدريد في الدقيقة الخامسة بعد عرضية من جريزمان تابعها كوريا بقدمه في المرمى قبل الدفاع.

وأضاف كوريا الهدف الثاني مستغلا خطأ كبير من حارس المرمى في التمرير ليقطع كوريا الكرة ويضع الكرة في الشباك.

وقلص ريكيلمي النتيجة لجيرونا في الدقيقة الـ 66 بتسديدة غيرت اتجاهها من الدفاع وسكنت الشباك.

وكاد جيرونا أن يضيف هدف التعادل عن طريق أليكس جارسا في تسديدتين ولكن يان أوبلاك تألق في إبعاد الكرة.

وسيلعب أتليتكو مدريد في المباراة المقبلة أمام أتليتك بلباو على ملعب سان ماميس، بينما سيستضيف جيرونا فريق قادش.