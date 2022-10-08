كوريا يقود أتليتكو مدريد لفوز صعب على جيرونا

السبت، 08 أكتوبر 2022 - 19:46

كتب : FilGoal

أتليتكو مدريد

حقق أتليتكو مدريد الفوز على جيرونا بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة أقيمت على ملعب واندا متروبوليتانو في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

سجل هدفي أتليتكو مدريد في المباراة أنخيل كوريا، بينما سجل رودريجو ريكيلمي هدف جيرونا.

الفوز رفع رصيد أتليتكو مدريد للنقطة الـ 16 في المركز الرابع بينما توقف رصيد جيرونا عند النقطة السابعة في المركز الـ 14.

أخبار متعلقة
هل يقصد يونايتد؟ مدرب ساوثامبتون: فرق أفضل مننا تلقت 6 أهداف أمام مانشستر سيتي تشكيل ريال مدريد - رودريجو يعوض بنزيمة وعودة مودريتش لمواجهة خيتافي جوارديولا: هالاند سلاح لا يصدق برويا: هكذا مرت عليَّ لحظات ما قبل تأكيد الهدف

تشكيل أتليتكو مدريد شهد مشاركة أنتوان جريزمان بشكل أساسي بعد التقارير التي أشارت إلى اقتراب الفريق من التعاقد معه بشكل نهائي من برشلونة مقابل 20 مليون يورو.

تقدم أنخيل كوريا بالهدف الأول لأتليتكو مدريد في الدقيقة الخامسة بعد عرضية من جريزمان تابعها كوريا بقدمه في المرمى قبل الدفاع.

وأضاف كوريا الهدف الثاني مستغلا خطأ كبير من حارس المرمى في التمرير ليقطع كوريا الكرة ويضع الكرة في الشباك.

وقلص ريكيلمي النتيجة لجيرونا في الدقيقة الـ 66 بتسديدة غيرت اتجاهها من الدفاع وسكنت الشباك.

وكاد جيرونا أن يضيف هدف التعادل عن طريق أليكس جارسا في تسديدتين ولكن يان أوبلاك تألق في إبعاد الكرة.

وسيلعب أتليتكو مدريد في المباراة المقبلة أمام أتليتك بلباو على ملعب سان ماميس، بينما سيستضيف جيرونا فريق قادش.

أتليتكو مدريد جيرونا الدوري الإسباني
نرشح لكم
استراحة الدوري الإسباني - خيتافي (0) - (1) ريال مدريد.. نهاية الشوط الأول تشكيل ريال مدريد - رودريجو يعوض بنزيمة وعودة مودريتش لمواجهة خيتافي مؤتمر تشافي: مهمة صعبة تنتظرنا أمام سيلتا فيجو.. وهذا موقفنا من شكوى حكم مباراة إنتر قائمة برشلونة – تشافي يستعين بلاعب مغربي لأول مرة أمام سيلتا فيجو.. وعودة دي يونج برشلونة يعلن جاهزية فرينكي دي يونج لمواجهة سيلتا فيجو مؤتمر أنشيلوتي: بنزيمة قد يلعب ضد خيتافي بشرط واحد.. ولا تعليق عن ضم هالاند في ولاية ثانية.. سامباولي يعود لقيادة إشبيلية كادينا كوبي: ريال مدريد يتنفس الصعداء بشأن إصابة سيبايوس
أخر الأخبار
الأهلي يرتدي الزي الأحمر في مواجهة الاتحاد المنستيري 52 ثاتيه | الكرة المصرية
ناجلسمان: شكوك حول إصابة ألفونسو دافيد بارتجاج في المخ 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
أليجري: هذه اللحظة التي تراجعنا فيها أمام ميلان 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
بيولي يكشف سبب تغيير خطته أمام يوفنتوس.. وطلب من لياو 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
تاكيس جونياس: مصطفى فتحي إضافة لأي فريق.. وعلينا التحسن في المستقبل 36 دقيقة | الكرة المصرية
هاني سعيد: بيراميدز حقق فوزا هاما في بداية الموسم.. وفحوصات للاطمئنان على دونجا 49 دقيقة | الكرة المصرية
ذا أثليتك: ضربة جديدة.. عملية جراحية تبعد ميلو عن ليفربول لفترة طويلة ساعة | الدوري الإنجليزي
استراحة الدوري الإسباني - خيتافي (0) - (1) ريال مدريد.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا لليد - الزمالك (26) (25) الأهلي.. فوز أبيض قاتل 2 انتهت الدوري الإيطالي - ميلان (2) (0) يوفنتوس.. فوز الروسونيري 3 كرة يد – موعد مواجهة الأهلي ضد الزمالك في نصف نهائي بطولة إفريقيا.. والقنوات الناقلة 4 أحمد عادل عبد الرحمن يرد عبر في الجول على حقيقة إيقافه 5 سنوات من كاف