كرة سلة - موعد مباراة الأهلي في ثمن نهائي البطولة العربية.. المنافس والقنوات الناقلة

يستعد فريق الأهلي لكرة السلة لمواجهة أهلي حلب في الدور ثمن النهائي من البطولة العربية لكرة السلة.

وأنهى الأهلي دور المجموعات بالعلامة الكاملة وذلك بعد الفوز على الميناء اليمني بنتيجة 132-53 ثم الغرافة اللبناني بنتيجة 108-59 وأخيرا الرياضي اللبناني بنتيجة 88-71.

وبذلك يواجه الأهلي متصدر المجموعة الثانية نظيره أهلي حلب السوري صاحب المركز الرابع في المجموعة الأولى.

ويشارك فريقا الأهلي والاتحاد من مصر في البطولة المقرر إقامتها خلال الفترة من 5 إلى 15 أكتوبر الجاري.

وحصد الاتحاد لقب البطولة سبع مرات سابقة، بينما الأهلي توج باللقب لأول مرة في النسخة الماضية.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء 11 أكتوبر الجاري.

وتبدأ المباراة في الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.

ويذاع اللقاء عبر قناة الكويت الرياضية ودبي الرياضية.

ويُلعب اللقاء على صالة الاتحاد.

وتقام منافسات ثمن النهائي يومي الإثنين والثلاثاء 10 و11 أكتوبر بينما ربع النهائي يوم الأربعاء.

وتختتم البطولة يوم السبت 15 أكتوبر بإقامة النهائي وتحديد المركزين الثالث والرابع.