تشكيل ريال مدريد - رودريجو يعوض بنزيمة وعودة مودريتش لمواجهة خيتافي

السبت، 08 أكتوبر 2022 - 19:02

كتب : FilGoal

رودريجو - فينيسيوس جونيور - ريال مدريد

يستمر أندري لونين في حراسة مرمى ريال مدريد خلال التشكيل الذي أعلنه كارلو أنشيلوتي لمواجهة خيتافي.

ويلعب ريال مدريد مع خيتافي على ملعب الأخير في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

ويلعب رودريجو كمهاجم في تشكيل ريال مدريد لتعويض غياب كريم بنزيمة بنزيمة بينما يلعب دافيد ألابا كظهير أيسر.

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وجاء التشكيل بالكامل كالآتي

الحارس: أندري لونين

الدفاع: داني كارفاخال - إدير ميليتاو - أنطنيو روديجير - دافيد ألابا

الوسط: أوريلين تشواميني - لوكا مودريتش - إدوارد كامافينجا

الهجوم: فيدي فالفيردي - رودريجو جوس - فينيسيوس جونيور

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة وبفارق الأهداف عن برشلونة صاحب الصدارة.

ريال مدريد خيتافي الدوري الإسباني
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