الزمالك يظهر بقميصه الأزرق لأول مرة أمام فلامبو

السبت، 08 أكتوبر 2022 - 18:30

كتب : FilGoal

زيزو وحمزة المثلوثي - قميص الزمالك الثاني

أعلن الزمالك نتائج الاجتماع الفني لمباراته ضد فلامبو البوروندي في دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

وستقام المباراتين في مصر بعد موافقة فلامبو بسبب عدم وجود ملاعب معتمدة من الاتحاد الإفريقي في بوروندي.

وسيرتدي الزمالك قميصه الأزرق الكامل خلال المباراة وهو القميص الاحطياتي كونها مباراة فلامبو فيما سيلعب حارس المرمى بالقميص الأخر.

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وسيظهر الزمالك بقميصه البديل الأزرق لأول مرة بعد الإعلان عنه في وقت سابق.

وسيلعب فريق فلامبو بقميصه الملون بالأبيض والأزرق، فيما سيلعب حارس مرماه بقميص أحمر وأبيض وسروال أسود.

وتم الاتفاق على حضور 10 آلاف مشجع للمباراة مع منح فريق فلامبو 150 دعوة مجانية.

وكان الزمالك قد تأهل لدور الـ 32 بعد الفوز على إليكت التشادي ذهابا وإيابا في الدور التمهيدي الأول.

الزمالك فلامبو دوري أبطال إفريقيا
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