مران الأهلي الختامي - محاضرة كولر وتدريبات الحراس استعدادا لمواجهة الاتحاد المنستيري

السبت، 08 أكتوبر 2022 - 18:24

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي في تونس

خاض الأهلي مرانه الختامي في تونس على المركب الرياضي مصطفى بن جنات بالمنستير، والذي يستضيف مباراته القادمة أمام الاتحاد المنستيري التونسي.

وتلعب المباراة في الرابعة عصر غد -الأحد- بتوقيت القاهرة، في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقبل انطلاق المران عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة نظرية مع اللاعبين للحديث في الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة.

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وخاض الفريق فقرات متنوعة من التدريبات في ختام استعداداته لمواجهة الاتحاد المنستيري، حيث بدأ بتدريبات إحماء ثم أجرى الجهاز الفني تقسيمة في وسط الملعب بمشاركة حارسين.

وخاض ثلاثي حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير تدريبات تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس قبل مشاركتهم في تقسيمة الكرة.

وتضم قائمة الأهلي المتواجدة في تونس الأسماء الآتية:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأيمن أشرف ومحمود متولي وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول ومحمد هاني وأكرم توفيق وحمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل، ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وأحمد عبد القادر وبرونو سافيو وطاهر محمد طاهر وشادي حسين وحسام حسن ومحمد شريف.

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