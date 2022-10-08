تشكيل الكلاسيكير - ماني يقود هجوم بايرن ميونيخ.. موكوكو يتقدم صفوف دورتموند

السبت، 08 أكتوبر 2022 - 18:13

كتب : FilGoal

ساديو ماني

أعلن يوليان ناجلزمان مدرب بايرن ميونيخ تشكيل فريقه لخوض "الكلاسيكير" ضد بوروسيا دورتموند على ملعب الأخير سيجنال إيدونا بارك.

وشهد التشكيل تواجد جوشوا كيميتش نجم وسط الفريق على مقاعد البدلاء، كما يتواجد الظهير المغربي نصير مزراوي أيضا.

وجاء تشكيل بايرن كالتالي:

أخبار متعلقة
القناص الأكبر سنا.. رأس دجيكو تسقط ساسولو وتمنح إنتر النصر تشيلسي يواصل صحوته بالفوز على ولفرهامبتون ويقتحم المربع الذهبي القطار لا يتوقف.. مانشستر سيتي يضرب ساوثامبتون برباعية ويصعد لصدارة الدوري مؤقتا يا لها من بداية.. باير ليفركوزن يدهس شالكه في مباراة ألونسو الأولى

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: بنجامين بافار - دايوت أوباميكانو - ماتيس دي ليخت - ألفونسو ديفيز

خط الوسط: ليون جوريتسكا - مارسيل سابيتزر - جمال موسيالا

خط الهجوم: ليروي ساني - ساديو ماني - سيرج جنابري

على الجانب الآخر جاء تشكيل دورتموند كالتالي:

حراسة المرمى: ألكساندر ماير

خط الدفاع: نيكلاس زوله - ماتس هوميلس - نيكو شلوتربيك - رافاييل جيريرو

خط الوسط: جود بيلينجهام - إيمري تشان - صالح أوزكان

خط الهجوم: يوليان براندت - يوسوفا موكوكو - دونيل مالين

ويحتل بايرن ميونيخ المركز الثالث برصيد 15 نقطة، فيما يحتل دورتموند المركز الخامس بنفس الرصيد وفارق الأهداف عن البافاري وفيردر بريمن الرابع.

ساديو ماني بايرن ميونيخ الدوري الألماني الكلاسيكير بوروسيا دورتموند
نرشح لكم
مباشر الكلاسيكير - بايرن ميونيخ ضد بوروسيا دورتموند القناص الأكبر سنا.. رأس دجيكو تسقط ساسولو وتمنح إنتر النصر يا لها من بداية.. باير ليفركوزن يدهس شالكه في مباراة ألونسو الأولى مباشر الدوري الإيطالي - ميلان (0) (0) يوفنتوس.. القائم يمنع الأول التشكيل - عودة ثيو لـ دفاع ميلان.. وثنائي في هجوم يوفنتوس بمشاركة مرموش.. فولفسبورج يتعادل مع أوجسبورج انتهت الدوري الإنجليزي – مانشستر سيتي (4) - (0) ساوثامبتون.. الصدارة المؤقتة انتهت الدوري الإنجليزي - تشيلسي (3) - (0) ولفرهامبتون.. عودة للمربع الذهبي
أخر الأخبار
مران الأهلي الختامي - محاضرة كولر وتدريبات الحراس استعدادا لمواجهة الاتحاد المنستيري 3 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل الكلاسيكير - ماني يقود هجوم بايرن ميونيخ.. موكوكو يتقدم صفوف دورتموند 13 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر البطولة العربية للسلة - الاتحاد ضد الكويت الكويتي 13 دقيقة | كرة سلة
مباشر الكلاسيكير - بايرن ميونيخ ضد بوروسيا دورتموند 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر من إنبي لـ في الجول: ضممنا شيميلس بيكلي 17 دقيقة | الكرة المصرية
القناص الأكبر سنا.. رأس دجيكو تسقط ساسولو وتمنح إنتر النصر 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - بالعلامة الكاملة.. الأهلي ينهي دور مجموعات العرب بالفوز على الرياض اللبناني 22 دقيقة | كرة سلة
تشيلسي يواصل صحوته بالفوز على ولفرهامبتون ويقتحم المربع الذهبي 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا لليد - الزمالك (26) (25) الأهلي.. فوز أبيض قاتل 2 كرة يد – موعد مواجهة الأهلي ضد الزمالك في نصف نهائي بطولة إفريقيا.. والقنوات الناقلة 3 أحمد عادل عبد الرحمن يرد عبر في الجول على حقيقة إيقافه 5 سنوات من كاف 4 كاف يوقف مدرب مصري لمدة 5 سنوات بسبب تزوير الرخصة التدريبية