تشكيل الكلاسيكير - ماني يقود هجوم بايرن ميونيخ.. موكوكو يتقدم صفوف دورتموند

أعلن يوليان ناجلزمان مدرب بايرن ميونيخ تشكيل فريقه لخوض "الكلاسيكير" ضد بوروسيا دورتموند على ملعب الأخير سيجنال إيدونا بارك.

وشهد التشكيل تواجد جوشوا كيميتش نجم وسط الفريق على مقاعد البدلاء، كما يتواجد الظهير المغربي نصير مزراوي أيضا.

وجاء تشكيل بايرن كالتالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: بنجامين بافار - دايوت أوباميكانو - ماتيس دي ليخت - ألفونسو ديفيز

خط الوسط: ليون جوريتسكا - مارسيل سابيتزر - جمال موسيالا

خط الهجوم: ليروي ساني - ساديو ماني - سيرج جنابري

على الجانب الآخر جاء تشكيل دورتموند كالتالي:

حراسة المرمى: ألكساندر ماير

خط الدفاع: نيكلاس زوله - ماتس هوميلس - نيكو شلوتربيك - رافاييل جيريرو

خط الوسط: جود بيلينجهام - إيمري تشان - صالح أوزكان

خط الهجوم: يوليان براندت - يوسوفا موكوكو - دونيل مالين

ويحتل بايرن ميونيخ المركز الثالث برصيد 15 نقطة، فيما يحتل دورتموند المركز الخامس بنفس الرصيد وفارق الأهداف عن البافاري وفيردر بريمن الرابع.