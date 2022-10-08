إنبي يضم شيميلس بيكلي

السبت، 08 أكتوبر 2022 - 18:09

كتب : حامد وجدي

شميلس بيكلي

أعلن نادي إنبي ضم الإثيوبي شيميلس بيكلي في صفقة انتقال حر.

وانضم الدولي الإثيوبي بعقد لمدة موسمين.

صانع الألعاب البالغ 31 عاما بدأ مشواره في الملاعب المصرية منذ 2014 رفقة بتروجت.

وبقميص الفريق البترولي خاض 130 مباراة سجل 30 هدفا.

وانضم لمصر المقاصة في 2019 وسجل 16 هدفا وصنع 6 في 61 مباراة.

وانتقل لصفوف الجونة الموسم الماضي وخاض 16 مباراة دون أن يسجل واكتفى بصناعة هدف واحد.

وستكون تلك التجربة الرابعة للإثيوبي في الدوري المصري.

ويعد بيكلي سادس هدافي الدوري المصري الأجانب برصيد 46 هدفا.

وضم إنبي 9 صفقات حتى الآن، بضم سيف الخشاب مدافع سبورتنج وصلاح زايد جناح دكرنس وعلي أوسكار جناح دمنهور وأحمد خليل كالوشا من النصر لمدة خمسة مواسم.

والحارس رمضان مصطفى، بجانب الثنائي أحمد قفة وجوزيف أتولي مقابل رحيل جون إيبوكا إلى سيراميكا كليوباترا، والصربي ديجان ميليج، ومحمد ناصر من إيسترن كومباني

وتعاقد إنبي مع أحمد كشري لتدريب الفريق حتى 2024.

شيميلس بيكلي الدوري المصري إنبي الجونة
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