كرة سلة - بالعلامة الكاملة.. الأهلي ينهي دور مجموعات العرب بالفوز على الرياض اللبناني

واصل الأهلي انطلاقته القوية في البطولة العربية لكرة السلة بانتصار جديد على الرياض اللبناني بنتيجة 88-71.

وانتهى الربع الأول بتفوق الرياضي اللبناني بنتيجة 20-18.

وقلب الأهلي تأخره لتقدم بنهاية الربع الثاني بنتيجة 46-42.

وواصل الأهلي تفوقه ليوسع الفارق في الربع الثالث وينهيه بنتيجة 71-58 قبل أن يحسم المباراة لصالحه في النهاية.

وحقق الأهلي الانتصار في المباراة الأولى على الميناء اليمني بنتيجة 132-53 قبل أن يفوز على الغرافة اللبناني بنتيجة 108-59.

وكان الأهلي توج باللقب الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه.

وتواجد الأهلي في المجموعة الثانية التي تضم: الرياضي اللبناني – الغرافة القطري – الميناء اليمني.

وتقام منافسات ثمن النهائي يومي الإثنين والثلاثاء 10 و11 أكتوبر بينما ربع النهائي يوم الأربعاء.

وتختتم البطولة يوم السبت 15 أكتوبر بإقامة النهائي وتحديد المركزين الثالث والرابع.