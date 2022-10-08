كرة سلة - بالعلامة الكاملة.. الأهلي ينهي دور مجموعات العرب بالفوز على الرياض اللبناني

السبت، 08 أكتوبر 2022 - 18:04

كتب : FilGoal

والتر هودج - كرة سلة الأهلي

واصل الأهلي انطلاقته القوية في البطولة العربية لكرة السلة بانتصار جديد على الرياض اللبناني بنتيجة 88-71.

وانتهى الربع الأول بتفوق الرياضي اللبناني بنتيجة 20-18.

وقلب الأهلي تأخره لتقدم بنهاية الربع الثاني بنتيجة 46-42.

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وواصل الأهلي تفوقه ليوسع الفارق في الربع الثالث وينهيه بنتيجة 71-58 قبل أن يحسم المباراة لصالحه في النهاية.

وحقق الأهلي الانتصار في المباراة الأولى على الميناء اليمني بنتيجة 132-53 قبل أن يفوز على الغرافة اللبناني بنتيجة 108-59.

وكان الأهلي توج باللقب الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه.

وتواجد الأهلي في المجموعة الثانية التي تضم: الرياضي اللبناني – الغرافة القطري – الميناء اليمني.

وتقام منافسات ثمن النهائي يومي الإثنين والثلاثاء 10 و11 أكتوبر بينما ربع النهائي يوم الأربعاء.

وتختتم البطولة يوم السبت 15 أكتوبر بإقامة النهائي وتحديد المركزين الثالث والرابع.

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