يا لها من بداية.. باير ليفركوزن يدهس شالكه في مباراة ألونسو الأولى

السبت، 08 أكتوبر 2022 - 17:45

كتب : FilGoal

تشابي ألونسو

افتتح تشابي ألونسو نجم منتخب إسبانيا وريال مدريد الأسبق مسيرته التدريبية مع الفرق الأولى بانتصار كاسح مع باير ليفركوزن، وذلك على حساب شالكه بأربعة أهداف دون رد.

جاء ذلك في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع التاسع للدوري الألماني.

الهدف الأول أتى في الدقيقة 38 بتوقيع موسى ديابي بعد تمريرة من روبرت أندريك.

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وفي الدقيقة 41 صنع ديابي الهدف الثاني، ليسجله جيريمي فريمبونج.

وأضاف فريمبونج ثالث الأهداف في الدقيقة 53 من صناعة ديابي أيضا، فيما اختتم باولينيو الحفل الرباعي في الدقيقة 90 بتمريرة حاسمة من ياسين عدلي.

الفوز رفع رصيد باير ليفركوزن إلى 8 نقاط في المركز الرابع عشر، وهو الفوز الثاني للفريق في الدوري هذا الموسم.

وأعلن باير ليفركوزن عن تعيين ألونسو مديرا فنيا للفريق يوم الأربعاء الماضي، بعد تراجع نتائج الفريق في الدوري الألماني منذ بداية الموسم الجاري مع المدرب السابق جيراردو سيواني.

ونجح تشابي ألونسو في الصعود مع ريال سوسيداد (ب) إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني في الموسم الماضي لأول مرة منذ موسم 1961\1962.

وقاد ألونسو الفريق الرديف لريال سوسيداد خلال 42 مباراة فاز في 10 وتعادل مثلهم وخسر 22 مباراة بمنافسات الموسم المنصرم من دوري الدرجة الثانية الإسباني.

وودع ريال سوسيداد ب منافسات دوري الدرجة الثانية الإسبانية بعد احتلاله المركز 20 بعد منافسة شرسة مالاجا وسبورتنج خيخون.

وأشرف ألونسو (39 عاما) على تدريب ريال سوسيداد (ب) حتى يونيو الماضي، بعد أن أشرف سابقا على تدريب فريق تحت 14 عاما في ريال مدريد بعد اعتزاله كرة القدم.

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