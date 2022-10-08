انتهت الدوري الإيطالي - ميلان (2) (0) يوفنتوس.. فوز الروسونيري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ميلان ويوفنتوس في قمة الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

ويحتل ميلان المركز الخامس برصيد 17 نقطة.

بينما يحتل يوفنتوس المركز الثامن برصيد 13 نقطة.

--

انتهت

ق 83: تسديدة من البديل مويس كين لكن المدافع يتدخل في الوقت المناسب

ق 67: ثيو هيرنانديز يراوغ الحارس ويسدد كرة تمر أعلى العارضة من المرمى

ق 55: جووووول.. براهيم دياز يستغل تمريرة خاطئة ويراوغ ويسجل الهدف الثاني

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: جوووووول أوووول توموري يسجل ضد يوفنتوس

ق 35: تسديدة مقوسة من خارج منطقة الجزاء يتصدى لتسديدة لياو والتي ارتدت في القائم الأيسر

ق 30: لياو يتوغل من الجهة اليسرى ويسدد كرة يبعدها فلاهوفيتش من أمام الحارس

ق 20: القائم الأيمن يمنع تقدم ميلان.. ركنية نفذها تونالي وكاد لياو أن يسجل بالكعب لكن الكرة إلى الخارج.

ق 12: تسديدة من دانيلو من خارج المنطقة تمر دون خطورة

ق 8: تسديدة من كوادرادو تمر بجوار القائم الأيمن.

بداية القمة