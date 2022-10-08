التشكيل - عودة ثيو لـ دفاع ميلان.. وثنائي في هجوم يوفنتوس

عاد ثيو هيرنانديز لتشكيل ميلان في مواجهة يوفنتوس في قمة الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

ويقود أوليفييه جيرو هجوم الروسونيري.

فيما يقود الثنائي دوشان فلاهوفيتش وأركاديوش ميليك هجوم السيدة العجوز.

وجاء تشكيل ميلان:

حراسة المرمى: تشيبريان تاتارشانو

الدفاع: بيير كالولو – ماتيا جابيا – فيكايو توموري – ثيو هيرنانديز

الوسط: إسماعيل بن ناصر – ساندرو تونالي – توماسو بوبيجا

الهجوم: رافائيل لياو – براهيم دياز – أوليفييه جيرو

وجاء تشكيل يوفنتوس:

حراسة المرمى: فوتشينيك تشيزيني

الدفاع: أليكس ساندرو – بريمير – ليوناردو بونوتشي – دانيلو

الوسط: خوان كوادرادو – مانويل لوكاتيلي – أدريان رابيو – فيليب كوستيتش

الهجوم: دوشان فلاهوفيتش – أركاديوش ميليك

ويحتل ميلان المركز الخامس برصيد 17 نقطة.

بينما يحتل يوفنتوس المركز الثامن برصيد 13 نقطة.