بمشاركة مرموش.. فولفسبورج يتعادل مع أوجسبورج

السبت، 08 أكتوبر 2022 - 17:29

كتب : FilGoal

عمر مرموش أمام شتوتجارت

تعادل فولفسبورج مع مضيفه أوجسبورج إيجابيا بهدف لمثله اليوم السبت في الدوري الألماني.

وحل فولفسبورج ضيفا على أوجسبورج لملاقاته في ملعب إمبولس آرينا في تاسع جولات الدوري الألماني.

افتتح يانيك جيرهاردت أهداف المباراة لفولفسبورج في الدقيقة 27.

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وأدرك روبرت جامني التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 55.

وشهدت المباراة مشاركة عمر مرموش فيها مع فريقه فولفسبورج كأساسي حتى خروجه مستبدلا في الدقيقة 75.

بتلك النتيجة وصل رصيد فولفسبورج إلى تسع نقاط يحتل بهم المركز الـ13.

فيما يأتي أوجسبورج في المركز التاسع بـ13 نقطة.

وشارك مرموش في تسع مباريات خلال الموسم الجاري مع فولفوسبورج في كل البطولات سجل خلالهم هدفين ولم يصنع.

مرموش فولفسبورج أوجسبورج
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